El sector universitario marchará mañana por mayor presupuesto

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) dio a conocer las pautas de la marcha que se llevará adelante mañana, en el marco de una jornada de lucha a nivel nacional contra las políticas del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza).
Anahí Rodríguez, secretaria general del gremio mayoritario de la UNT, explicó a LA GACETA que la concentración está pautada para las 17 del miércoles, frente a la sede del Rectorado (Ayacucho 491). Desde allí, los manifestantes se dirigirán a la plaza Independencia, adonde se transmitirán las consignas principales de la protesta contra las medidas nacionales; entre ellas, el rechazo al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario.
“En los argumentos, el gobierno de Milei reconoce que hay una deuda salarial importante con los docentes. Reconoce además que se recortaron las becas, y que el presupuesto es inferior a lo que se necesita. Pero, a la vez, el Gobierno nacional afirma que no va a disponer ningún aumento que altere el equilibrio fiscal. Pero el bolsillo de los trabajadores docentes no soporta más. Es necesario un incremento de emergencia; el propio gobierno reconoce esa deuda, y debe ser subsanada”, afirmó la referente de Adiunt.
A su vez, añadió que la jornada de lucha se unificará con las actividades previstas por los centros de estudiantes de escuelas preuniversitarias y secundarias en conmemoración a “La Noche de los Lápices”, por lo que se espera la participación de una enorme porción de la comunidad universitaria. “Además, estamos convocando a los distintos sectores de la sociedad a que se sumen”, afirmó Rodríguez.