Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

Con el fin de brindar contención integral para un tema sensible y prioritario, Tucumán avanzará con la sanción de una nueva Ley de Salud Mental. La comisión de Salud Pública dio dictamen favorable a la iniciativa impulsada desde distintos sectores políticos, por lo que podría ser parte de la sesión parlamentaria que fue convocada por el vicegobernador Miguel Acevedo para el jueves, desde las 8.30.
El comité que preside el legislador Gabriel Yedlin dictaminó este lunes la propuesta que busca modificar la Ley 8.726, mediante la cual la Provincia adhirió a la Ley Nacional de Derecho a la Protección de la Salud Mental (26.657). También se incluyen cambios en la Ley 8.921, de adhesión a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130). Se tomó como base una propuesta impulsada por el propio justicialista y Maia Martínez (entre otros), pero se estudió en conjunto con seis iniciativas presentadas por los republicanos Eduardo Verón Guerra y Ricardo Bussi; los radicales José Cano, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri y Raquel Nievas; y los ex alfaristas Alfredo Toscano y Walter Berarducci (bloque Compromiso Tucumán).
“Con esta nueva ley se pondrá en marcha un programa integral que atenderá de manera completa problemáticas tales como las adicciones y la salud mental”, declaró Yedlin tras el encuentro. Y desarrolló: “la sociedad tucumana viene solicitando el abordaje de estos proyectos de ley que tratan un tema sensible y prioritario. Desde hace un año, venimos trabajando en esta propuesta junto a la Organización Panamericana de la Salud, las facultades de Psicología y Medicina, los colegios médicos, distintas asociaciones civiles, el Ministerio de Salud de la Provincia y otros profesionales del área, para dar respuesta desde la legislación”.
Mejores posibilidades
El ex ministro de Desarrollo Social puso en valor que la propuesta de ley propia contempla a las adicciones como parte de la salud mental. “Con esta nueva ley, se pondrá en marcha un programa integral que atienda de manera completa esta problemática”, declaró. Añadió que con la nueva norma se va a garantizar el acceso a la salud mental, ya que habrá georeferencias para precisar dónde se brinda atención especializada.
Por otra parte, mencionó que por ley se obligará a armar un programa de salud mental, que se fortalecerán los recursos humanos para la atención y que se pedirá al Ministerio de Educación que actúe de modo similar. Además, está previsto que se cree una mesa interministerial para temas abocados a salud mental, que se capacite al personal de los tres poderes del Estado y que se destine hasta el 10% del presupuesto de Salud Pública para atender estos temas, conforme a las posibilidades del Tesoro de la Provincia. “Creo que es una ley bien trabajada. Estoy contento”, dijo a este diario.
A la vanguardia
Acevedo, en tanto, celebró el trabajo impulsado por el comité y remarcó que se trata de una propuesta interministerial. “Con esta ley, Tucumán se pone a la vanguardia. Es una adecuación normativa a los estándares nacionales e internacionales”, dijo a LA GACETA. Mencionó también su preocupación por los suicidios e intentos de suicidios, que va avanzando en la provincia. “Es algo para lo que no hay estadísticas fehacientes porque, cuando el familiar se salva, se oculta. Es una problemática que traspasa a la familiar”, mencionó.
El vicegobernador se esperanzó en que no haya problemas presupuestarias para aplicar a pleno la propuesta, de ser aprobada. “Es un proyecto que marca un antes y un después en Tucumán. Significa garantizar que la salud mental sea una verdadera garantía. Será un paso hacia una provincia más justa y solidaria. Es lo que pregona nuestro espacio político. Esta es una ley superadora”, aseguró.
La ley nacional a la que adhirió a la provincia y que se encuentra vigente actualmente fue sancionada por el Congreso en noviembre de 2010 y promulgada por el Poder Ejecutivo de la Nación un mes después.
Atención por urgencias: se puede llamar a la línea gratuita 135, de lunes a lunes, durante las 24 horas del día
La línea 135, por urgencias de atención en salud mental, está conformada por psicólogos que cubren las guardias de lunes a lunes, las 24 horas de cada día. Es totalmente gratuita y a través de la comunicación desde cualquier punto de la provincia se puede evaluar el riesgo de cada caso, orientar al paciente y a la familia y, de ser necesario, se los acerca a una guardia de salud mental. En los hospitales, las guardias de salud de psicología son de 8 a 20.