Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

Por otra parte, mencionó que por ley se obligará a armar un programa de salud mental, que se fortalecerán los recursos humanos para la atención y que se pedirá al Ministerio de Educación que actúe de modo similar. Además, está previsto que se cree una mesa interministerial para temas abocados a salud mental, que se capacite al personal de los tres poderes del Estado y que se destine hasta el 10% del presupuesto de Salud Pública para atender estos temas, conforme a las posibilidades del Tesoro de la Provincia. “Creo que es una ley bien trabajada. Estoy contento”, dijo a este diario.