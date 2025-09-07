Más de 1.000 millones de personas viven con trastornos de ‎salud mental en el mundo

En cambio, se observa una mayor integración de la salud mental en la atención primaria: el 71 % de los países cumple al menos tres de los cinco criterios de la OMS a este respecto. Con todo, sigue habiendo deficiencias en los datos, ya que solo 22 países aportaron información suficiente para calcular la cobertura de servicios de atención a las psicosis. En los países de ingresos bajos, se presta atención a menos del 10 % de los afectados, mientras que este porcentaje es superior al 50 % en los de ingresos altos, lo que evidencia la necesidad urgente de ampliar el acceso y reforzar la prestación de servicios.