Mendoza: la alumna que disparó en una escuela mendocina será derivada a un tratamiento de salud mental

La calma de La Paz, un lejano y tranquilo pueblo mendocino, se alteró en cuestión de minutos y todo el país se mantuvo en vilo durante más de 5 horas. La sorpresa llegó con fuerza y drama a una tradicional escuela del departamento, ubicado en el límite con San Luis, a más de 140 kilómetros de la capital local: una alumna de 14 años entró armada en el colegio, disparó tres veces al aire y se atrincheró durante la mañana. Finalmente, después de arduas negociaciones, en horas de la tarde, se entregó ante los agentes policiales especializados, en medio de un megaoperativo que paralizó a la tierra cuyana; y fue derivada a un hospital, acompañada de sus padres.