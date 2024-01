¿Qué pasará si cambia la ley de salud mental en Tucumán?

20 años en el limbo

Lo que la especialista describe como profesional es lo que Lucinda (pidió no revelar su apellido), madre de dos chicos con esquizofrenia, vive del otro lado. Como familia transita desde hace casi 20 años en un limbo. “La salud mental no es un tema que se tome en serio”, reflexiona. Su problema es grave y crítico porque la patología de sus dos hijos no es de simple abordaje. En más de una oportunidad debió internarlos y hace malabares para conseguir los medicamentos para estabilizarlos. Lucinda se levanta a las cinco de la mañana y camina desde La Banda del Río Salí hasta el Hospital Juan M. Obarrio, a veces para pedir remedios y otras para visitar a sus hijos, cuando a raíz de un brote, deben ser hospitalizados. “Como mamá, pido en nombre de todas las mujeres en mi situación tener una atención más ligera. Y que no nos discriminen”, suplica. Es que ha tenido que ver en los ojos de los médicos el miedo, cuando ante un episodio de urgencia corrió a un hospital común a pedir ayuda. “Solo nos han podido ofrecer un ibuprofeno. Cuando les cuento que están con un brote y que tienen esquizofrenia hacen dos pasos para atrás y me preguntan ¿están medicados?”, cuenta con resignación. Y a veces puede medicarlos pero otras no. Comprar los remedios le sale 300.000 pesos por cada hijo. Ella vive de changas porque divide su tiempo entre el cuidado de ellos y el trabajo que necesita con urgencia. Para Lucinda, sus chicos sólo están a salvo con ella. “La he pasado muy mal con ellos internados. Cuando tienen brotes no los pueden contener y simplemente los duermen”, agrega. Por eso, pensar en el regreso de los hospitales monovalentes de salud mental genera preocupación.