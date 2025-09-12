Secciones
Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

El ex presidente de Brasil fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por su participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Hace 2 Hs

La vicepresidenta Victoria Villarruel reaccionó a la condena de 27 años de prisión impuesta al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, con un mensaje en las redes sociales que suscitó diversas interpretaciones. "Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos", afirmó Villarruel.

Aunque la declaración fue realizada poco después de conocerse la sentencia contra Bolsonaro, los usuarios en las redes sociales vincularon el comentario con la situación judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex mandatarios de la región. Algunos incluso sugirieron que podría interpretarse como una advertencia al actual presidente Javier Milei.

Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por su participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022. La sentencia, resultado de una votación de cuatro contra uno, lo convierte en el tercer expresidente brasileño en ser condenado, después de Lula da Silva y Fernando Collor. En el contexto regional, este año también se registraron casos similares como el de Álvaro Uribe en Colombia.

La declaración de Villarruel se produjo en un escenario de aparente distanciamiento con el gobierno de Milei. La vicepresidenta, cuya presencia pública se limita en gran medida a actos oficiales y su rol en el Senado, recientemente se refirió al escándalo de los audios como un "momento difícil", al enfatizar que no es "una figura decorativa" y que se atraviesa un contexto "confuso" para la toma de decisiones políticas.

Semanas atrás, Villarruel protagonizó un tenso encuentro con Alejandro Crespo, líder del Sindicato Único del Neumático (Sutna), durante una visita a la planta de Fate. Crespo le entregó una carta con reclamos laborales, en la que señalaba que la reducción en la producción y los despidos eran consecuencia de la Ley Bases, cuyo desempate en el Senado corrió a cargo de la vicepresidenta. Según Crespo, Villarruel respondió que "es necesario buscar soluciones".

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaJair BolsonaroJavier MileiVictoria Villarruel
