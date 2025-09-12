Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por su participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022. La sentencia, resultado de una votación de cuatro contra uno, lo convierte en el tercer expresidente brasileño en ser condenado, después de Lula da Silva y Fernando Collor. En el contexto regional, este año también se registraron casos similares como el de Álvaro Uribe en Colombia.