Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión por complot golpista en Brasil

El fallo judicial contra Bolsonaro

La decisión del Tribunal Supremo se produjo con una votación de cuatro a uno a favor de la condena. Los jueces argumentaron que Bolsonaro promovió una estrategia para socavar los resultados electorales y fomentar acciones con el objetivo de subvertir las instituciones, que culminaron con la invasión y el vandalismo de los edificios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 8 de enero de 2023 en Brasilia. Las imágenes de los disturbios conmocionaron a la Nación y provocaron múltiples procesos penales relacionados con la estabilidad democrática.