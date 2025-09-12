Secciones
Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión por complot golpista en Brasil

En un comunicado, los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, calificaron la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal como inaceptable.

Hace 2 Hs

Los abogados del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro anunciaron que apelarán su condena de 27 años y tres meses de prisión por presuntamente liderar una conspiración golpista para permanecer en el poder luego de su derrota electoral de 2022. La defensa anticipó un agotamiento de todos los recursos disponibles, incluidos los organismos internacionales, y prepara una apelación contra la resolución del tribunal.

"La defensa del ex presidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de expresar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria", dijeron.

Los abogados calificaron las sanciones como "absurdamente excesivas y desproporcionadas" y declararon: "Analizaremos la sentencia para presentar una apelación". 

El fallo judicial contra Bolsonaro

La decisión del Tribunal Supremo se produjo con una votación de cuatro a uno a favor de la condena. Los jueces argumentaron que Bolsonaro promovió una estrategia para socavar los resultados electorales y fomentar acciones con el objetivo de subvertir las instituciones, que culminaron con la invasión y el vandalismo de los edificios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 8 de enero de 2023 en Brasilia. Las imágenes de los disturbios conmocionaron a la Nación y provocaron múltiples procesos penales relacionados con la estabilidad democrática.

Vilardi y da Cunha Bueno argumentaron en defensa de su cliente que "Jair Bolsonaro no atentó contra la democracia y nunca participó en ningún plan ni en la intentona golpista del 8 de enero de 2023". Afirmaron que el proceso judicial no les permitió estudiar y refutar las pruebas en detalle. "Expresamos nuestro descontento por la falta de tiempo para analizar las pruebas contra nuestro cliente, lo que limitó nuestra actuación", escribieron.

Bolsonaro, de 70 años, puede solicitar cumplir su condena bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por presuntamente violar medidas cautelares en otro caso judicial independiente. Este escenario podría extenderse dependiendo de la resolución final de las apelaciones presentadas por la defensa.

Temas BrasilJair Bolsonaro
