Secciones
Política

Tensiones internas en el Gobierno: Victoria Villarruel se distanció de Javier Milei

Aunque su equipo de comunicación mantiene un perfil bajo ante la prensa, Villarruel defendió públicamente la libertad de expresión.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Hace 1 Hs

La Vicepresidenta Victoria Villarruel adoptó una estrategia de diferenciación  de Javier Milei, a través de redes sociales y actividades públicas. La titular del Senado resaltó la importancia del federalismo, al visitar provincias y comunicarse directamente con la ciudadanía, en contraste con la gestión centralizada del Poder Ejecutivo.

Aunque su equipo de comunicación mantiene un perfil bajo ante la prensa, Villarruel defendió públicamente la libertad de expresión, distanciándose de posibles restricciones. Además, respondió a críticas internas, al exigir respeto y marcar límites en el debate público.

Las tensiones políticas

En el Senado, Villarruel tuvo que equilibrar su rol institucional con las tensiones políticas, al negociar con diversos sectores, que incluyen el kirchnerismo, para avanzar en la agenda legislativa. También mantuvo contacto con figuras políticas clave de otras provincias, como Alejandra Vigo, al buscar fortalecer lazos políticos más allá del oficialismo.

Durante una visita a la Universidad del Salvador, Villarruel reafirmó su compromiso con su rol en el Senado y con la defensa de sus principios. En sus declaraciones, mostró preocupación por el discurso de odio, al abogar por un debate político respetuoso y constructivo.

Cuando un simpatizante le pidió que se haga respetar dentro de la interna porque ella es parte de la fórmula elegida, Villarruel aclaró: "Me hago respetar no tolerando las faltas de respeto. Yo no falto el respeto pero tampoco lo tolero. Quien lo hizo debe pedir disculpas".

Esta semana, la vicepresidenta visitó el campus de la Universidad del Salvador, en Pilar, donde disertó ante los estudiantes y remarcó varias veces que lo importante es que cumpla con su rol de titular del Senado. "Tengo claro que no le voy a agradar a todo el mundo, pero la sociedad puede estar segura que voy a defender con el cuero, lo que prometo con mis palabras", resaltó.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaJavier MileiVictoria VillarruelGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel visitó una fábrica y tuvo un tenso intercambio con un sindicalista

Victoria Villarruel visitó una fábrica y tuvo un tenso intercambio con un sindicalista

Lo más popular
Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
1

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
2

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
3

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
4

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares
5

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión, dijo Roberto Sánchez

La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión", dijo Roberto Sánchez

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Comentarios