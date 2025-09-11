Donald Trump, tras la condena a Jair Bolsonaro: "Muy parecido a lo que quisieron hacer conmigo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves a la reciente condena a prisión del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, calificándola como “muy sorprendente” y trazando un paralelo con sus propios conflictos legales.
“Realmente se parece a lo que quisieron hacer conmigo”, declaró durante un intercambio con la prensa. Y agregó: “Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre”.
La Corte Suprema de Brasil condenó al líder de la derecha brasileña a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable por el intento de golpe de Estado después de su derrota electoral en 2022.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó el fallo de la Corte y lo calificó de “injusto”. Rubio también apuntó contra el juez Alexandre de Moraes, al que definió como “el sancionado abusador de derechos humanos” y lo responsabilizó de “persecuciones políticas”.
En un mensaje publicado en la red social X, Rubio subrayó: “La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”.
The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025
The United States will respond accordingly to this witch hunt.