El crimen Charlie Kirk alienta la división en Estados Unidos

“El asesinato de Kirk no fue un hecho aislado. La violencia política aumenta en Estados Unidos”, considera Matthew Continetti, director de política interior del instituto conservador American Enterprise. “Nadie negaría la existencia de violencia política en la extrema derecha. La vimos en Charleston en 2015, en Pittsburgh en 2018, en El Paso en 2019, en Minneapolis en junio. Pero ignorar el reciente auge del extremismo de izquierda es ceguera deliberada”, escribió en el sitio “The Free Press”.