El estremecedor último posteo de Charlie Kirk antes de ser asesinado en Estados Unidos

Horas antes de ser asesinado en Utah, Charlie Kirk publicó un enigmático mensaje en redes: “Estados Unidos nunca volverá a ser el mismo”. Su muerte reavivó el debate sobre la violencia y la escalada política en EE.UU.

Hace 2 Hs

El clima político en Estados Unidos vive horas de máxima tensión tras dos hechos violentos que sacudieron la agenda pública y se cruzaron de manera trágica. Charlie Kirk, activista conservador y cercano aliado de Donald Trump, fue asesinado a tiros el miércoles durante un acto en la Universidad del Valle de Utah, apenas horas después de publicar un mensaje que hoy se lee como premonitorio.

En su último posteo de Instagram, Kirk, de 31 años, compartió la imagen de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años que había escapado de la guerra y murió el 22 de agosto tras ser apuñalada en un tren de Carolina del Norte. “America will never be the same” (“Estados Unidos nunca volverá a ser el mismo”), escribió Kirk junto a la foto, en un mensaje que reflejaba su indignación por el crimen que conmocionó al país.

Horas más tarde, el propio Kirk cayó víctima de la violencia que denunciaba. Según las autoridades, fue alcanzado por un disparo en el cuello mientras encabezaba un acto al aire libre en el campus de Orem, ante más de mil personas. El atacante habría disparado desde un edificio cercano y logró huir. Pese a versiones iniciales que hablaban de un arresto, no hay sospechosos bajo custodia. La investigación está en manos de la policía local, el FBI y otras agencias federales.

El asesinato generó una inmediata ola de repudio. El expresidente Donald Trump lamentó la noticia en su red social y lo describió como “el gran y legendario Charlie Kirk”, enviando condolencias a su esposa y familia. Dirigentes demócratas, como el gobernador de California Gavin Newsom, también condenaron el ataque y llamaron a frenar la escalada de violencia política.

Kirk era fundador de Turning Point USA, la influyente organización juvenil conservadora con presencia en más de 800 campus universitarios. Su figura había ganado notoriedad como uno de los voceros más activos de la derecha estadounidense y un ferviente defensor de Trump.

Mientras tanto, la familia de Iryna Zarutska impulsa una campaña solidaria para cubrir los gastos de su funeral en Charlotte. El acusado de su asesinato, DeCarlos Brown Jr., enfrenta cargos estatales y federales que podrían derivar en la pena de muerte.

