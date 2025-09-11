El estremecedor último posteo de Charlie Kirk antes de ser asesinado en Estados Unidos

Horas más tarde, el propio Kirk cayó víctima de la violencia que denunciaba. Según las autoridades, fue alcanzado por un disparo en el cuello mientras encabezaba un acto al aire libre en el campus de Orem, ante más de mil personas. El atacante habría disparado desde un edificio cercano y logró huir. Pese a versiones iniciales que hablaban de un arresto, no hay sospechosos bajo custodia. La investigación está en manos de la policía local, el FBI y otras agencias federales.