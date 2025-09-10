Video: así fue el momento en el que Charlie Kirk recibió un disparo en Utah

El activista y comentarista conservador Charlie Kirk, aliado cercano de Donald Trump y fundador de Turning Point USA, murió este miércoles tras recibir un disparo en plena conferencia en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. El hecho ocurrió durante el inicio de su gira “The American Comeback Tour”, frente a cientos de estudiantes.
El tiroteo en vivo
Según testigos, el ataque ocurrió minutos después de que Kirk lanzara gorras al público y respondiera preguntas de los asistentes. Un video del evento muestra el instante en que el comentarista es impactado en el cuello, desplomándose de inmediato.
Dos reporteras presentes describieron la escena como “caótica”, con estudiantes corriendo para ponerse a salvo mientras otros intentaban ayudar al activista. “Parecía que de inmediato salió muchísima sangre de su cuello”, relató Emma Pitts, de Deseret News.
La policía informó que el sospechoso aún no está bajo custodia, pese a que inicialmente se había dicho que una persona había sido detenida.
Trump confirma la muerte de Charlie Kirk
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quien confirmó públicamente el fallecimiento del activista en su red social Truth Social:
“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que él. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí. ¡Charlie, te queremos!”.
Trump también habló con el gobernador de Utah, Spencer Cox, quien aseguró que trabajará junto al FBI para capturar al responsable.
Reacciones políticas
El senador republicano de Utah, John Curtis, advirtió sobre la escalada de violencia política en el país tras el ataque. “Esto deja una cicatriz no solo en Charlie, sino en toda la comunidad. No es sano lo que estamos viviendo, necesitamos reevaluar cómo hablamos de política”, dijo a la prensa.
¿Quién era Charlie Kirk?
Charlie Kirk, de 31 años, era el fundador de Turning Point USA, organización juvenil conservadora creada en 2012 y considerada una de las más influyentes del movimiento MAGA. También lideraba Turning Point Action, rama enfocada en la defensa política, y conducía el popular pódcast The Charlie Kirk Show.
Es autor de tres libros, entre ellos The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future, y fue un habitual comentarista en cadenas como Fox News.