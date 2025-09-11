Qué se sabe del francotirador que mató a Charlie Kirk: "vestía de negro"

En las horas posteriores al crimen, dos personas fueron detenidas como sospechosas, pero ambas fueron puestas en libertad tras ser interrogadas. La primera de ellas, un hombre que había sido arrestado en el lugar de los hechos, quedó imputado únicamente por obstrucción de la Justicia. El segundo sospechoso fue liberado horas después, pese a que el propio FBI había anunciado su arresto en conferencia de prensa.