Qué se sabe del francotirador que mató a Charlie Kirk: "vestía de negro"

El FBI confirmó que el tirador que mató a Charlie Kirk actuó solo y disparó desde un techo a 200 metros. Los dos detenidos fueron liberados tras ser interrogados.

Hace 2 Hs

La conmoción política en Estados Unidos sigue en aumento tras el asesinato de Charlie Kirk, referente de la juventud conservadora y fundador de Turning Point USA, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah. Las autoridades confirmaron que el ataque fue ejecutado por un tirador solitario que disparó desde larga distancia, aunque el responsable aún no ha sido identificado.

En las horas posteriores al crimen, dos personas fueron detenidas como sospechosas, pero ambas fueron puestas en libertad tras ser interrogadas. La primera de ellas, un hombre que había sido arrestado en el lugar de los hechos, quedó imputado únicamente por obstrucción de la Justicia. El segundo sospechoso fue liberado horas después, pese a que el propio FBI había anunciado su arresto en conferencia de prensa.

“El sujeto detenido ha sido puesto en libertad tras un interrogatorio policial. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, precisó el jefe de la oficina del FBI en Utah, Kash Patel, en la red social X.

Según trascendió, el tirador vestía de negro y habría disparado desde el techo de un edificio situado a unos 200 metros del escenario donde Kirk hablaba ante más de mil personas. Cámaras del circuito cerrado del campus lograron captar su silueta, aunque las imágenes son de baja calidad y están siendo analizadas por peritos.

En redes sociales circulan videos que muestran los segundos de consternación posteriores al disparo. En una de las grabaciones, se distingue la figura de una persona en aparente huida sobre un techo, lo que reforzó la hipótesis de que el ataque fue planeado y ejecutado con precisión.

Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, confirmó que no hay indicios de que el tirador haya contado con cómplices. “Todo apunta a que actuó en solitario”, aseguró en conferencia de prensa.

Mientras la investigación avanza, la muerte de Kirk —de apenas 31 años— continúa generando reacciones a nivel nacional. Políticos de todos los partidos condenaron el ataque y pidieron frenar la escalada de violencia que se vive en el país, en medio de una campaña electoral cada vez más polarizada.

