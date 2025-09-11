Donald Trump anunció que otorgará la medalla de la libertad a Charlie Kirk

La Medalla Presidencial de la Libertad, creada en 1963 por el entonces presidente John F. Kennedy, es el máximo honor civil de Estados Unidos. Reconoce a quienes han hecho contribuciones excepcionales a la seguridad nacional, la paz mundial o el progreso cultural y social. Entre los distinguidos figuran Martin Luther King Jr., Rosa Parks, la Madre Teresa de Calcuta, Angela Merkel y Steven Spielberg.