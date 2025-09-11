Donald Trump anunció que otorgará la medalla de la libertad a Charlie Kirk

Estados Unidos continúa conmocionado por el asesinato de Charlie Kirk, ocurrido durante un acto en Utah. Hoy, el presidente Donald Trump anunció que el influencer conservador será condecorado de manera póstuma con la Medalla Presidencial de la Libertad.
El anuncio se realizó durante el discurso del republicano en un nuevo aniversario del atentado terrorista contra las Torres Gemelas. “Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas”, expresó.
“Lo extrañamos mucho, pero no me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán”, agregó.
Conmoción en EEUU
Charlie Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA y una de las figuras más prominentes del Partido Republicano. Falleció el miércoles tras recibir un disparo en la garganta durante un acto que realizaba en la Universidad del Valle de Utah, frente a cientos de miles de personas.
La Medalla Presidencial de la Libertad, creada en 1963 por el entonces presidente John F. Kennedy, es el máximo honor civil de Estados Unidos. Reconoce a quienes han hecho contribuciones excepcionales a la seguridad nacional, la paz mundial o el progreso cultural y social. Entre los distinguidos figuran Martin Luther King Jr., Rosa Parks, la Madre Teresa de Calcuta, Angela Merkel y Steven Spielberg.
En el ámbito deportivo, la lista incluye a leyendas como Muhammad Ali, Michael Jordan y Simone Biles.