El FBI busca a un sospechoso tras el tiroteo de Charlie Kirk en la Universidad de Utah

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un video que muestra a un sospechoso que huye después de que le dispararan al fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, en la Universidad de Utah. En ese video de vigilancia puede verse a un individuo vestido de negro que baja del techo de un edificio en el campus y alejándose del área.
El video se mostró en una conferencia de prensa con el comisionado de seguridad pública del estado, Beau Mason, el director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox. "La investigación está en curso y no descansaremos hasta que encontremos al responsable", dijo Mason.
Los investigadores realizaron alrededor de 200 entrevistas y 20 agentes del orden trabajan en el caso. Recuperaron impresiones de la palma de la mano y esperan recolectar ADN de las manchas encontradas. "Estamos trabajando para llegar al fondo del asesinato de Charlie Kirk", dijo el gobernador Cox. "Queremos atrapar a este asesino y hacerlo responsable", agregó.
El FBI también publicó imágenes adicionales y ofrece una recompensa de hasta U$S100.000 por información que conduzca a la captura del sospechoso. Las imágenes muestran a un individuo con una gorra, gafas oscuras y una camiseta negra de manga larga, que la agencia dice que probablemente era un intento de mezclarse con la comunidad universitaria.
Hallazgos clave y despliegue policial
Los investigadores recuperaron una escopeta de cerrojo de alto poder que creen que se usó en el tiroteo. La policía también encontró una huella de la palma de la mano y una huella de zapato en una zona boscosa cerca de la universidad, que creen que el sospechoso usó para escapar.
"La evidencia recolectada sugiere que el ataque fue un evento específicamente dirigido", dijo Robert Bohls, el principal agente del FBI en Salt Lake City, según Reuters. "Necesitamos la ayuda del público para identificar y localizar a este individuo", remarcó Bohls. "Cualquier información puede ser vital", insistió.