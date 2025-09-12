Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

La detención representa un avance significativo en la investigación del asesinato, que conmocionó a la opinión pública. El miércoles, Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello mientras encabezaba un evento ante más de 3.000 estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de su gira "Gira del Regreso Estadounidense". Tras el ataque, el FBI y la policía estatal desplegaron un amplio operativo en la zona boscosa cercana a la universidad.