Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

Tras una intensa búsqueda que duró dos días, el sospechoso del asesinato del activista e influencer Charlie Kirk fue detenido en Utah. El anuncio fue realizado por el expresidente Donald Trump en una entrevista con Fox News. "Tenemos bajo custodia, con un alto grado de certeza, al sospechoso del asesinato", afirmó.
Según Trump, quien mantenía una estrecha relación con Kirk, la detención se produjo gracias a la información proporcionada por una persona "muy cercana" al sospechoso. Un funcionario policial confirmó al *New York Times* que un hombre fue detenido alrededor de las 23 (hora local del jueves) por la policía estatal y local de Utah.
Las autoridades federales no revelaron la identidad del detenido, ya que la investigación y la ejecución de órdenes de registro siguen en curso.
En declaraciones a Fox and Friends, Trump detalló que el informante era "una persona relacionada con las fuerzas del orden, pero era una persona de fe, un ministro". Además, señaló que el padre del sospechoso también cooperó con los investigadores. Trump admitió haber recibido información limitada y advirtió que sus declaraciones podrían estar sujetas a correcciones.
"Básicamente, alguien muy cercano a él lo delató", dijo Trump, atribuyendo el éxito a la difusión de "buenas fotos" del sospechoso por parte del FBI el jueves. Trump elogió la colaboración entre la policía local, el gobernador de Utah, Spencer Cox, y otros involucrados en la investigación.
La detención representa un avance significativo en la investigación del asesinato, que conmocionó a la opinión pública. El miércoles, Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello mientras encabezaba un evento ante más de 3.000 estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de su gira "Gira del Regreso Estadounidense". Tras el ataque, el FBI y la policía estatal desplegaron un amplio operativo en la zona boscosa cercana a la universidad.