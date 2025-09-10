Conmoción en EEUU: murió Charlie Kirk, activista conservador cercano a Trump que recibió un disparo durante un evento

Charlie Kirk, uno de los principales aliados del presidente estadounidense Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo mientras participaba de un acto en la Utah Valley University.
El ataque se produjo frente a cerca de miles de personas, según relató el ex congresista Jason Chaffetz a la cadena Fox News, mientras Kirk oficiaba como orador invitado en el campus. Un video del evento muestra el momento en que el activista se desploma en su silla tras escucharse el disparo, lo que provocó escenas de pánico entre los asistentes.
Las autoridades universitarias confirmaron la existencia de disparos y solicitaron a la población permanecer en sus hogares. Una alerta enviada a los estudiantes informó que había una persona detenida; sin embargo, el portavoz universitario Scott Trotter aclaró al New York Times que el detenido no era el autor del ataque.
Por su parte, la portavoz de la policía universitaria, Christine Nelson, se limitó a confirmar el tiroteo y el despliegue de un fuerte operativo de seguridad en el campus. En paralelo, agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se sumaron a las labores de investigación.
Chaffetz, testigo del hecho, detalló que el disparo se produjo durante la ronda de preguntas y respuestas: “La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en ese momento se escuchó el disparo”.
El mensaje de Donald Trump tras el ataque a Charlie Kirk
El presidente Donald Trump expresó públicamente su consternación a través de su red Truth Social. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió el mandatario.
