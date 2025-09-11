Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

1. Plazo del veto presidencial

Según el artículo 80 de la Constitución Nacional, el presidente tiene un plazo de 10 días hábiles para devolver un proyecto de ley al Congreso con observaciones o ejercer su veto. Este plazo se cuenta desde la comunicación formal de la sanción del Congreso al Poder Ejecutivo. En el caso de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, este plazo vencía el jueves 11 de septiembre, momento en el que Milei decidió vetarlas, haciendo uso de sus facultades constitucionales.