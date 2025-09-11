Milei vetó leyes clave mientras evalúa los ATN en medio de tensiones políticas con los gobernadores

¿Habrá diálogo con los gobernadores?

Esta postura inflexible coincide con los esfuerzos del Gobierno para iniciar un diálogo político con los gobernadores con el fin de construir un acuerdo de gobernabilidad. El recién nombrado Ministro del Interior, Lisandro Catalán, contactó con los gobernadores, y se espera que el Gobierno celebre reuniones con aquellos que están políticamente alineados con La Libertad Avanza (LLA).