Paro y "ruidazo" nacional: tensión en el Garrahan por el veto de ley de emergencia pediátrica

“Se van a garantizar los servicios mínimos y las emergencias, pero vamos a estar presentes en el hall de Combate de los Pozos”, explicó Norma Lezana, nutricionista del hospital pediátrico y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APYT). Según detalló, la unión con los representantes de las universidades busca presionar al Congreso para que las dos leyes se vuelvan a tratar de manera urgente.