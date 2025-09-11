Secciones
Paro y "ruidazo" nacional: tensión en el Garrahan por el veto de ley de emergencia pediátrica

“Se van a garantizar los servicios mínimos y las emergencias, pero vamos a estar presentes en el hall de Combate de los Pozos”, explicó Norma Lezana, nutricionista del hospital pediátrico.

Hace 1 Hs

El Hospital Garrahan anunció un paro activo de 48 horas para mañana y el sábado, en respuesta al veto presidencial de la ley de emergencia pediátrica. La medida incluirá una marcha desde el Congreso a la Plaza de Mayo y un "ruidazo nacional" convocado para mañana a las 20, al que se invita a toda la sociedad.

La protesta unirá a trabajadores del hospital, estudiantes universitarios y rectores de universidades nacionales, incluida la UBA, en un frente común contra los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

“Se van a garantizar los servicios mínimos y las emergencias, pero vamos a estar presentes en el hall de Combate de los Pozos”, explicó Norma Lezana, nutricionista del hospital pediátrico y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APYT). Según detalló, la unión con los representantes de las universidades busca presionar al Congreso para que las dos leyes se vuelvan a tratar de manera urgente.

Los fundamentos de los trabajadores

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APYT) del Garrahan, explicó que se garantizarán los servicios mínimos y las emergencias. "Estamos pidiendo al Congreso que trate ambos vetos de manera urgente", afirmó.

El veto de la ley de emergencia de salud pediátrica, que buscaba reforzar el presupuesto del Garrahan y mejorar las condiciones laborales, ha generado indignación en el hospital. Según Lezana, la falta de recursos y la renuncia de profesionales están afectando la atención de los pacientes.

El Gobierno nacional justificó el veto con el argumento de que la ley carecía de financiamiento genuino, generaba distorsiones salariales y ponía en riesgo otros programas del Ministerio de Salud. El paro y el "ruidazo" buscarán presionar al Congreso para que revierta los vetos y garantizar el financiamiento tanto del Garrahan como de las universidades nacionales.

Temas Buenos AiresHospital de Pediatría GarrahanLuis CaputoJavier Milei
