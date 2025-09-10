Paro universitario: los docentes convocaron a una huelga nacional en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

Los gremios de docentes universitarios anunciaron un paro nacional para el próximo viernes 12 de septiembre en rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. La medida afectará a todas las universidades públicas del país y se complementará con una nueva Marcha Federal, que se realizará el mismo día en que el Congreso trate la iniciativa.
Paro docente en universidades: qué reclaman los gremios
La huelga, de 24 horas, fue convocada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), junto a CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA. Según informaron, la decisión busca rechazar el veto presidencial y denunciar la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las casas de estudio.
“El Gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino demanda sobre la importancia de la educación pública”, señaló el comunicado de FEDUN. Los gremios advirtieron sobre el déficit presupuestario, el deterioro de las condiciones laborales y el riesgo de un colapso en el sistema universitario.
Declaraciones de los dirigentes sindicales
El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, remarcó que existe “un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”. Además, advirtió que la pérdida salarial en el sector supera el 50% frente a la inflación.
Por su parte, Jorge Anró, de FATUN, sostuvo: “La universidad pública, con su rol fundamental de ascenso social y motor de desarrollo, se encuentra hoy en una situación crítica. Los recortes no son un simple ajuste contable, sino un ataque directo a la calidad de la educación, a la investigación y a nuestro futuro como nación”.
Nueva Marcha Federal Universitaria
En paralelo, los gremios adelantaron que realizarán una Marcha Federal Universitaria el día que la Cámara de Diputados trate el rechazo al veto de Milei. El objetivo será sumar presión social y política para que el Congreso insista en la sanción de la ley.
“Haremos una movilización nacional cuando se trate el rechazo al veto, para pedirles a los diputados y diputadas que insistan con la ley”, afirmó Ricci.
Contexto político y legislativo
La ley de financiamiento universitario había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos a favor, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para blindar la norma frente a un veto presidencial. Para insistir con el proyecto, la oposición deberá ahora reunir esa mayoría especial.
En esa misma sesión se aprobaron otras medidas, como la emergencia en pediatría y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también serán vetadas por el Poder Ejecutivo.
Reacciones políticas al veto de Milei
Desde la oposición surgieron fuertes críticas a la decisión del Gobierno. El senador Martín Lousteau expresó:
“Veto total a la ley de financiamiento universitario. Plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina. Ni en su peor semana el gobierno de Milei atina a hacer algo distinto. Ahora a rechazar el veto en el Congreso”.
En tanto, referentes universitarios como Piera Fernández cuestionaron la medida: “Las universidades están al borde del colapso y el presidente elige empujarlas al abismo. Qué se puede esperar de un burro más que una patada. Nos vemos en la calle como tantas veces”.