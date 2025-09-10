Paro universitario: los docentes convocaron a una huelga nacional en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

Los gremios de docentes universitarios anunciaron un paro nacional para el próximo viernes 12 de septiembre en rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. La medida afectará a todas las universidades públicas del país y se complementará con una nueva Marcha Federal, que se realizará el mismo día en que el Congreso trate la iniciativa.