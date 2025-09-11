Romano Norri criticó a Milei: "El veto a ley de financiamiento educativo es un ataque al futuro del país"

El legislador radical Agustín Romano Norri criticó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo, al calificar la medida como "un ataque directo a la universidad pública y al futuro de millones de argentinos".
Romano Norri afirmó que "con este veto, Milei abandona al sistema universitario argentino y lleva adelante un ataque certero, cruel e injusto contra una de las instituciones más valoradas por la sociedad. En vez de fortalecer la educación, decide debilitarla”, agregó.
El radical también destacó que el propio decreto de veto reconoce una pérdida del 40% del poder adquisitivo de docentes y no docentes frente a la inflación. En este sentido, Romano Norri cuestionó que la decisión presidencial, “en lugar de recomponer los salarios, condena a miles de trabajadores a la pobreza y la precarización”.
“Las universidades públicas son espacios de excelencia y reconocimiento internacional, que les han permitido a generaciones de familias argentinas construir un mejor destino. Este veto es un atropello contra la educación y contra las instituciones argentinas”, añadió.
El legislador adelantó que la UCR buscará revertir el veto en el Congreso: “Vamos a trabajar para que todos los legisladores nacionales rechacen este veto. Defender la educación pública es defender el futuro de la Argentina”, anunció.