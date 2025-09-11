Secciones
Romano Norri criticó a Milei: "El veto a ley de financiamiento educativo es un ataque al futuro del país"

El legislador radical destacó que el propio decreto de veto reconoce una pérdida del 40% del poder adquisitivo de docentes y no docentes.

Hace 1 Hs

El legislador radical Agustín Romano Norri criticó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo, al calificar la medida como "un ataque directo a la universidad pública y al futuro de millones de argentinos".

Romano Norri afirmó que "con este veto, Milei abandona al sistema universitario argentino y lleva adelante un ataque certero, cruel e injusto contra una de las instituciones más valoradas por la sociedad. En vez de fortalecer la educación, decide debilitarla”, agregó.

El radical también destacó que el propio decreto de veto reconoce una pérdida del 40% del poder adquisitivo de docentes y no docentes frente a la inflación. En este sentido, Romano Norri cuestionó que la decisión presidencial, “en lugar de recomponer los salarios, condena a miles de trabajadores a la pobreza y la precarización”.

“Las universidades públicas son espacios de excelencia y reconocimiento internacional, que les han permitido a generaciones de familias argentinas construir un mejor destino. Este veto es un atropello contra la educación y contra las instituciones argentinas”, añadió.

El legislador adelantó que la UCR buscará revertir el veto en el Congreso: “Vamos a trabajar para que todos los legisladores nacionales rechacen este veto. Defender la educación pública es defender el futuro de la Argentina”, anunció.

Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

Milei vetó leyes clave mientras evalúa los ATN en medio de tensiones políticas con los gobernadores

Agustín Laje y Ramiro Castiñeira disertarán esta tarde en Tucumán sobre “la batalla cultural en Argentina”

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

