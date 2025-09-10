Pese a la derrota electoral bonaerense, Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Así, el Poder Ejecutivo (PE) echó por tierra a la legislación que establece el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.