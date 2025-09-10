“Hablar es la clave”: una psicóloga explica cómo abordar el tema del suicidio con los más chicos

El intento de suicidio de una niña de nueve años en la escuela Julio Argentino Roca conmocionó a los tucumanos y reavivó el debate sobre la necesidad de hablar de estos temas en las familias y en las aulas. La tragedia coincide con la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se recuerda cada 10 de septiembre, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio.