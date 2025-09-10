“Lo de la niña de nueve años sacó a la luz muchas cosas”: madres piden más intervención de Educación frente al bullying

Una de las madres de la Escuela Julio Roca reclamó este miércoles una mayor intervención de las autoridades educativas tras el caso de la niña de nueve años que intentó quitarse la vida presuntamente tras sufrir bullying en la institución.
Ivana, madre de un alumno del turno tarde, participó de la protesta organizada en apoyo a la familia de la menor y relató situaciones de riesgo que vivieron sus hijos y otros estudiantes.
“El año pasado mi hijo vino a la escuela y me enteré de que estuvo solo en el grado durante dos horas porque la maestra no estaba. Le habló a una docente y le dijeron que hablara con el portero. Me dijo: ‘Me ignoraron, mamá’. Mi hijo estuvo expuesto a que le suceda cualquier cosa”, contó a LA GACETA.
La mujer señaló que casos de maltrato verbal y físico se repiten en varias escuelas y criticó la falta de respuesta de los equipos técnicos y del área de Educación.
“No se involucran. Si están capacitados, no lo demuestran; por falta de interés, tiempo o miedo. Queremos un cambio, no podemos esperar a que lleguen al límite para que tomen medidas”, afirmó.
Ivana remarcó que la situación no solo afecta a la Escuela Julio Roca, sino que se trata de un problema generalizado. “Hace poco pasó algo similar en otra escuela técnica. En todas las instituciones está fallando lo que tiene que ver con el área de Educación. No hay tranquilidad para mandar a nuestros hijos”, expresó.
La protesta reunió principalmente a familiares de alumnos y compañeros de trabajo del padre de la niña, quienes buscan visibilizar la problemática y exigir acciones concretas para prevenir el bullying en los colegios.
“Estamos aquí voluntariamente, porque esto podría pasarle a cualquier hijo, sobrino o alumno. Esto tiene que cambiar”, concluyó Ivana.