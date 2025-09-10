“Gracias a Dios, mi hija va evolucionando”, dijo el padre de la niña que intentó quitarse la vida tras sufrir bullying

La conmoción continúa en torno al caso de la niña que habría intentado quitarse la vida tras sufrir un episodio de bullying en la Escuela Julio Roca. Mientras la comunidad educativa y vecinos organizan marchas de apoyo, su familia atraviesa horas de angustia en el hospital.
En diálogo con LA GACETA, el padre de la menor contó cómo se encuentra su hija. “Gracias a Dios, va evolucionando. Sigue con el respirador, está sedada. Los médicos intentaron quitárselo, por momentos respira por cuenta propia, pero se duerme por los sedantes y necesitan conectarla nuevamente”, explicó.
El hombre sostuvo que la única señal que reciben hasta ahora son pequeños movimientos oculares. “Por ahora la única respuesta que tenemos es por sus ojos, que apenas abre o cierra. Nos seguimos encomendando a Dios y a la Virgen para que no tenga ninguna secuela cuando despierte”, expresó.
La niña permanece internada cuando ingresó de urgencia al hospital. “Desde el primer momento los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida. Estamos muy agradecidos con la atención”, señaló su padre.
Mientras tanto, la familia espera el próximo parte médico que podría dar mayores precisiones sobre el cuadro y la evolución de la menor.