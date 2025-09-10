“Yo no miento”: la nota que habría dejado la niña de nueve años antes de intentar quitarse la vida tras sufrir bullying

Una familia y la comunidad educativa de Tucumán atraviesan horas de angustia tras el intento de suicidio de una niña de nueve años que permanece internada en grave estado. Antes de atentar contra su vida, la pequeña habría dejado una breve nota a sus padres con un mensaje contundente: “Mamá, papá, yo no miento”.
La frase resume el doloroso trasfondo que denuncian sus familiares: hostigamiento escolar, burlas y un juego perverso que obligaba a los niños a cumplir “prendas” humillantes si perdían, lo que habría derivado en acusaciones falsas y en el aislamiento de la menor.
El testimonio de la familia
En la puerta del hospital, los abuelos de la niña relataron la difícil situación. Gustavo, el abuelo, aseguró que hubo señales de alerta que no fueron atendidas. “Hubo pedidos de ayuda a la escuela. Mi hija no sabía qué hacer. Llegamos a pensar que nuestra nieta exageraba, pero ahora sabemos que no. Ella dejó esa nota: ‘Yo no miento’”.
La abuela, visiblemente conmocionada, pidió oraciones y concientización. “No queremos poner a mi nieta en boca de todos, queremos que la gente se concientice de que el bullying existe. Los chicos y los grandes tienen que entender que las palabras pesan, que destruyen”.
La familia también denunció que incluso madres de otros alumnos habrían hostigado a la pequeña a través de audios, reforzando la presión sobre la niña.
La postura oficial
Desde el Ministerio de Educación, la ministra Susana Montaldo declaró que “no hubo bullying” en la escuela y atribuyó el caso a “fallas en la familia”. Estas palabras generaron indignación en los allegados de la niña, quienes piden que se investigue a fondo y que no se intente “distorsionar lo ocurrido”.
“La ministra tiene que dejar de pensar en las elecciones. El gobernador Jaldo debería demostrar que le importa la educación. No se trata de votos, se trata de nuestros hijos”, reclamó el abuelo.
Un llamado de atención
El caso pone en evidencia la necesidad de protocolos claros contra el bullying y de equipos especializados en las escuelas. La familia insiste en que el hostigamiento no solo afecta a la niña hospitalizada, sino también a su hermana de 5 años, quien presenció los hechos y ahora teme ir a clases.
Además, los abuelos señalaron la influencia de ciertos juegos en línea que fomentan dinámicas dañinas entre los chicos. “Hay juegos que obligan a los perdedores a inventar acusaciones o cumplir retos humillantes. Eso no es un juego, es violencia”.
Mientras tanto, la niña sigue en terapia intensiva. Sus seres queridos ruegan por su recuperación y apelan a la sociedad para que su caso sirva de aprendizaje. “Con la mano en el corazón, les pido a todos los padres que cuiden a sus hijos. Que hablen con ellos, que presten atención. No podemos permitir que otra criatura pase por lo mismo que mi nieta”, expresó la abuela.