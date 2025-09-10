El Ministerio de Educación intervino tras un grave hecho que involucra a una niña de nueve años

La ministra de Educación, Susana Montaldo, expresó este miércoles su preocupación tras el intento de suicidio de una alumna de nueve años que habría sufrido bullying en una escuela. La funcionaria confirmó a LA GACETA que la cartera educativa presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investigue el hecho.
“Ha sido un golpe duro para nosotros que esta niñita tome esa determinación. Toda la comunidad educativa está rezando por su mejora. Nosotros hicimos la denuncia en Fiscalía porque creemos que esto es algo muy serio que amerita una investigación para esclarecer toda la situación”, señaló.
En redes sociales trascendió que el caso podría estar vinculado con un episodio de bullying. Al respecto, Montaldo explicó: “Hubo un hecho de bullying hace 40 días, se lo trabajó con los padres y con los chicos. Tenemos equipos de chicos mediadores que conversan en los recreos y ayudan en la resolución de conflictos, y eso está funcionando en la escuela”.
La ministra destacó que la institución educativa mantiene un trabajo articulado con las familias, pero pidió a la comunidad mantener la calma y reforzar el acompañamiento. “Pido a la comunidad que tengamos serenidad, que sí nos ocupemos. Me gustaría que para los padres sea un llamado de atención: hay que escuchar a los chicos. Muchas veces, niños de 12 o 13 años quedan solos todo el día, incluso a cargo de hermanitos menores, y eso es un riesgo”.
Asimismo, aclaró que el Ministerio dispone de equipos de orientación escolar integrados por psicólogos, pedagogos, asistentes sociales y fonoaudiólogos que están trabajando en la contención.
Finalmente, Montaldo hizo un llamado a las familias respecto al uso de la tecnología. “Parece demasiado temprano para darle un celular a un niño. Si los padres deciden hacerlo, deben controlar los sitios y los grupos de WhatsApp. No podemos dejar a niños de nueve años solos, sin acompañamiento”.