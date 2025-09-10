El Ministerio de Educación intervino tras un grave hecho que involucra a una niña de nueve años

La ministra destacó que la institución educativa mantiene un trabajo articulado con las familias, pero pidió a la comunidad mantener la calma y reforzar el acompañamiento. “Pido a la comunidad que tengamos serenidad, que sí nos ocupemos. Me gustaría que para los padres sea un llamado de atención: hay que escuchar a los chicos. Muchas veces, niños de 12 o 13 años quedan solos todo el día, incluso a cargo de hermanitos menores, y eso es un riesgo”.