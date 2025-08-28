Caso $LIBRA: Maximiliano Ferraro quedó al frente de la Comisión Investigadora y el oficialismo anunció una impugnación

La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA finalmente comenzó a tomar forma en la Cámara de Diputados tras cuatro meses de parálisis. En una reunión cargada de tensiones, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue designado presidente, mientras que la vicepresidencia quedó vacante luego de que el oficialismo y sus aliados decidieran retirarse del encuentro.
Cómo se definieron las autoridades de la Comisión Investigadora
La sesión se realizó en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja. Allí, tras la retirada de 13 de los 14 representantes del oficialismo y aliados, se votó por unanimidad la designación de Ferraro como titular. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria).
Las reuniones de la comisión se realizarán los martes a las 16 horas, con inicio el próximo 2 de septiembre. El informe final deberá presentarse antes del 10 de noviembre.
El oficialismo y sus aliados se retiraron de la sala
Los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, el MID, la UCR, Innovación Federal y la Liga del Interior cuestionaron la validez de la comisión y anunciaron que presentarán una impugnación.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, sostuvo: “No avalamos lo que está sucediendo porque se está vulnerando la representación de mayorías y minorías. Lo vamos a impugnar porque el plazo aprobado para que esta comisión funcione ha quedado fenecido”.
En la misma línea, Silvana Giudici (PRO) agregó: “Acá se quiere mantener el circo para llegar a la elección y, desde el punto de vista jurídico, esto está mal”.
Qué investigará la Comisión sobre $LIBRA
El objetivo de la comisión es analizar las responsabilidades del Poder Ejecutivo en la difusión del token $LIBRA, lanzado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero. La iniciativa despertó polémica y abrió procesos penales tanto a nivel nacional como internacional.
Ferraro, al cierre de la reunión, confirmó la citación para el próximo martes: “Estamos decididos a avanzar en la investigación y a dar respuestas institucionales sobre un tema que involucra transparencia, responsabilidad y la confianza pública”.