Secciones
Política

Caso $LIBRA: Maximiliano Ferraro quedó al frente de la Comisión Investigadora y el oficialismo anunció una impugnación

Los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, el MID, la UCR, Innovación Federal y la Liga del Interior cuestionaron la validez de la comisión.

Caso $LIBRA: Maximiliano Ferraro quedó al frente de la Comisión Investigadora y el oficialismo anunció una impugnación
Hace 2 Hs

La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA finalmente comenzó a tomar forma en la Cámara de Diputados tras cuatro meses de parálisis. En una reunión cargada de tensiones, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue designado presidente, mientras que la vicepresidencia quedó vacante luego de que el oficialismo y sus aliados decidieran retirarse del encuentro.

Cómo se definieron las autoridades de la Comisión Investigadora

La sesión se realizó en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja. Allí, tras la retirada de 13 de los 14 representantes del oficialismo y aliados, se votó por unanimidad la designación de Ferraro como titular. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria).

Las reuniones de la comisión se realizarán los martes a las 16 horas, con inicio el próximo 2 de septiembre. El informe final deberá presentarse antes del 10 de noviembre.

El oficialismo y sus aliados se retiraron de la sala

Los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, el MID, la UCR, Innovación Federal y la Liga del Interior cuestionaron la validez de la comisión y anunciaron que presentarán una impugnación.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, sostuvo: “No avalamos lo que está sucediendo porque se está vulnerando la representación de mayorías y minorías. Lo vamos a impugnar porque el plazo aprobado para que esta comisión funcione ha quedado fenecido”.

En la misma línea, Silvana Giudici (PRO) agregó: “Acá se quiere mantener el circo para llegar a la elección y, desde el punto de vista jurídico, esto está mal”.

Qué investigará la Comisión sobre $LIBRA

El objetivo de la comisión es analizar las responsabilidades del Poder Ejecutivo en la difusión del token $LIBRA, lanzado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero. La iniciativa despertó polémica y abrió procesos penales tanto a nivel nacional como internacional.

Ferraro, al cierre de la reunión, confirmó la citación para el próximo martes: “Estamos decididos a avanzar en la investigación y a dar respuestas institucionales sobre un tema que involucra transparencia, responsabilidad y la confianza pública”.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
2

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor
6

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Más Noticias
Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Javier Milei, sobre los incidentes en Lomas de Zamora: “No me voy a asustar, gracias kukas, lo voy a hacer mejor”

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Elisa Carrió, sobre los audios: Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro

Elisa Carrió, sobre los audios: "Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro"

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Comentarios