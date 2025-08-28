Caso $LIBRA: Maximiliano Ferraro quedó al frente de la Comisión Investigadora y el oficialismo anunció una impugnación

Cómo se definieron las autoridades de la Comisión Investigadora

La sesión se realizó en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja. Allí, tras la retirada de 13 de los 14 representantes del oficialismo y aliados, se votó por unanimidad la designación de Ferraro como titular. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria).