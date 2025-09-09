Secciones
Política

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

El gobernador, quien ya había instado públicamente a Milei a contactarlo durante los festejos del triunfo de Fuerza Patria en la provincia, reiteró su postura.

CAMINO A 2027. Consideran a Kicillof como candidato a la presidencia. CAMINO A 2027. Consideran a Kicillof como candidato a la presidencia.
Hace 2 Hs

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, renovó hoy su llamado al presidente Javier Milei para establecer un diálogo institucional, al subrayar la importancia de la comunicación a pesar de las marcadas diferencias ideológicas que los separan.

Kicillof, quien ya había instado públicamente a Milei a contactarlo durante los festejos del triunfo de Fuerza Patria en la provincia, reiteró su postura.  "Le pedí a Milei que me llamara y no lo hace porque no se atreve... Me parece un personaje repudiable, pero institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso", afirmó.

A pesar de la falta de comunicación directa entre ambos líderes, trascendió que ha habido un contacto a través de WhatsApp por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Kicillof enfatizó la necesidad de que Milei asuma plenamente su rol presidencial y mantenga una comunicación "seria, normal, institucional" con el gobernador de la provincia más grande del país.

"Es Presidente, que se haga cargo de ese lugar"

"Creo que es necesario, urgente, que tenga un diálogo con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es Presidente, no tuitero, no economista austríaco, es Presidente, que se haga cargo de ese lugar y que mantenga una comunicación seria, normal, institucional con el gobernador", reiteró.

Las declaraciones de Kicillof se produjeron en medio de tensiones entre la provincia y la Nación, y tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la instrucción de Milei a Francos de convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Kicillof señaló que hasta el momento, ni él ni otros gobernadores peronistas o de la oposición han recibido una comunicación formal sobre esta convocatoria.

El gobernador bonaerense criticó duramente la gestión de Milei, al calificarla de "desgobierno" y atribuyó la inestabilidad institucional a la remoción de numerosos funcionarios. "Es un Gobierno de una inestabilidad institucional absoluta, porque vienen a no hacer nada. Ellos presentan el objetivo de destruir el Estado desde adentro, pero lo están haciendo por inútiles", expresó.

En paralelo, Kicillof destacó los avances en las conversaciones con otros gobernadores en torno a la coparticipación federal. En este caso mencionó "principios de acuerdos" sobre la distribución de recursos. Hizo hincapié en la necesidad de que la Nación devuelva fondos que, según él, se está apropiando ilegalmente, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.

Además, Kicillof se refirió específicamente a la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que busca garantizar la distribución automática de los fondos ATN a las provincias, aunque anticipó que Milei probablemente vetará la medida debido a su impacto en el superávit fiscal.

Temas Buenos AiresAxel KicillofCasa RosadaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Causa $Libra: el Jefe de la Oficina Anticorrupción de Milei se negó a recibir la citación a declarar

Causa $Libra: el Jefe de la Oficina Anticorrupción de Milei se negó a recibir la citación a declarar

Elisa Carrió anunció que estaba en pareja con un hombre de 95 años, pero después lo desmintió

Elisa Carrió anunció que estaba en pareja con un hombre de 95 años, pero después lo desmintió

Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
4

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
5

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
6

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Comentarios