Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

Las declaraciones de Kicillof se produjeron en medio de tensiones entre la provincia y la Nación, y tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la instrucción de Milei a Francos de convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Kicillof señaló que hasta el momento, ni él ni otros gobernadores peronistas o de la oposición han recibido una comunicación formal sobre esta convocatoria.