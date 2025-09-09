Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, renovó hoy su llamado al presidente Javier Milei para establecer un diálogo institucional, al subrayar la importancia de la comunicación a pesar de las marcadas diferencias ideológicas que los separan.
Kicillof, quien ya había instado públicamente a Milei a contactarlo durante los festejos del triunfo de Fuerza Patria en la provincia, reiteró su postura. "Le pedí a Milei que me llamara y no lo hace porque no se atreve... Me parece un personaje repudiable, pero institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso", afirmó.
A pesar de la falta de comunicación directa entre ambos líderes, trascendió que ha habido un contacto a través de WhatsApp por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Kicillof enfatizó la necesidad de que Milei asuma plenamente su rol presidencial y mantenga una comunicación "seria, normal, institucional" con el gobernador de la provincia más grande del país.
"Es Presidente, que se haga cargo de ese lugar"
"Creo que es necesario, urgente, que tenga un diálogo con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es Presidente, no tuitero, no economista austríaco, es Presidente, que se haga cargo de ese lugar y que mantenga una comunicación seria, normal, institucional con el gobernador", reiteró.
Las declaraciones de Kicillof se produjeron en medio de tensiones entre la provincia y la Nación, y tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la instrucción de Milei a Francos de convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Kicillof señaló que hasta el momento, ni él ni otros gobernadores peronistas o de la oposición han recibido una comunicación formal sobre esta convocatoria.
El gobernador bonaerense criticó duramente la gestión de Milei, al calificarla de "desgobierno" y atribuyó la inestabilidad institucional a la remoción de numerosos funcionarios. "Es un Gobierno de una inestabilidad institucional absoluta, porque vienen a no hacer nada. Ellos presentan el objetivo de destruir el Estado desde adentro, pero lo están haciendo por inútiles", expresó.
En paralelo, Kicillof destacó los avances en las conversaciones con otros gobernadores en torno a la coparticipación federal. En este caso mencionó "principios de acuerdos" sobre la distribución de recursos. Hizo hincapié en la necesidad de que la Nación devuelva fondos que, según él, se está apropiando ilegalmente, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.
Además, Kicillof se refirió específicamente a la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que busca garantizar la distribución automática de los fondos ATN a las provincias, aunque anticipó que Milei probablemente vetará la medida debido a su impacto en el superávit fiscal.