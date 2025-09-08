En medio de rumores de medidas sobre el dólar, Javier Milei se reúne con Luis Caputo

En una jornada de tensión marcada por el salto del 3% del dólar y el derrumbe de la la bolsa, el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó esta tarde a la reunión de gabinete convocada por el Presidente para analizar los próximos pasos después de la dura derrota del oficialismo en las elecciones del domingo por una diferencia de 13 puntos que dejó en shock a los mercados.
Caputo no estuvo anoche en el bunker de La Libertad Avanza (LLA) y esta mañana tampoco participó de la primera reunión de gabinete convocada a las 9.30. El ministro estuvo reunido con su equipo elaborando lo que podría ser un nuevo paquete de medidas. En el mercado se rumorean más regulaciones, todo con el objetivo de contener el dólar dentro de las bandas hasta las elecciones del 26 de octubre.
Milei anoche reconoció "errores" desde el bunker, pero aseguró que "el rumbo no se modifica, se va a redoblar". Y Caputo dijo por redes sociales que "nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario". El mayor temor en Wall Street es que haya una reversión de la flexibilización del cepo y de las bandas de flotación inauguradas en abril en acuerdo con el Fondo Monetario.
El Morgan Stanley pronosticó este lunes una política monetaria más estricta, una mayor depreciación de la moneda y una posible mayor venta de dólares por parte del Tesoro. Según el JP Morgan, el margen de maniobra es "limitado" con reservas líquidas brutas de US$ 15.800 millones y depósitos del Tesoro de US$ 1.465 millones, por lo que evaluó que podría ser necesario un dólar "más competitivo".
En los bancos locales y despachos oficiales, negaron el rumor que dejaron trascender algunos operadores bursátiles en redes sociales de un supuesto feriado bancario. Esta mañana hubo dificultades para operar: el A3 -una de las principales bolsas junto a BYMA- estuvo interrumpido dos horas al mediodía- y algunos clientes de brokers o sociedades de bolsa tuvieron problemas para negociar activos.
Caputo se reunió al mediodía con el Presidente Javier Milei y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, para conversar sobre las reformas que apoya la entidad a cambio de financiamiento, aunque no hubo anuncios. La reunión estaba programada desde hace tiempo. Del encuentro también participó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El mercado espera con ansiedad las definiciones del equipo económico. Este lunes, el dólar mayorista abrió en $ 1.450, pero cerró en $ 1.409. El minorista, en tanto, llegó a operar a $ 1.480 en algunos bancos para retroceder a $ 1.425 en una jornada en la que se operaron US$ 450 millones. El mayor impacto se observó en bonos soberanos y acciones, con un desplome de hasta el 15% en dólares, el mayor en 5 años.
Por estas horas, la gran incógnita es si Caputo logrará sostener las bandas sin que el dólar rompa el techo, hoy en $ 1.460. El Gobierno se había comprometido con el FMI a no intervenir entre las bandas si el tipo de cambio no tocaba el margen superior. Pero en las últimas semanas el Tesoro comenzó a vender divisas. Ahora, el golpazo en las urnas aceleró las expectativas de un reseteo antes de octubre.