En medio de rumores de medidas sobre el dólar, Javier Milei se reúne con Luis Caputo

Milei anoche reconoció "errores" desde el bunker, pero aseguró que "el rumbo no se modifica, se va a redoblar". Y Caputo dijo por redes sociales que "nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario". El mayor temor en Wall Street es que haya una reversión de la flexibilización del cepo y de las bandas de flotación inauguradas en abril en acuerdo con el Fondo Monetario.