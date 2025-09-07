Secciones

Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

Política

Cristina Kirchner celebró el triunfo en Buenos Aires y lanzó duras críticas a Milei tras las elecciones legislativas

La ex presidenta cuestionó al mandatario luego de la victoria de Fuerza Patria. Lo acusó de banalizar el “Nunca Más” y de endeudar a los argentinos.

Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación. Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación.
Hace 1 Hs

Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, donde el peronismo nucleado en Fuerza Patria se impuso con una amplia diferencia sobre La Libertad Avanza, Cristina Fernández de Kirchner salió a expresarse en la red social X con un mensaje cargado de críticas hacia el presidente Javier Milei.

“¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió la exmandataria. En el mismo texto, también acusó al Gobierno de “señalar y estigmatizar a los discapacitados” mientras “su hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos”.

Cristina planteó que la situación económica es asfixiante para gran parte de la población: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy”.

En un tono irónico, la expresidenta cerró su mensaje con “saludos cordiales desde San José 1111”, su domicilio en el barrio de Recoleta. Además, convocó a fortalecer la unidad del espacio: “El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡más que nunca!”.

Por último, cuestionó directamente al rumbo económico del oficialismo: “Milei, dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo. Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”.

Con este mensaje, la ex mandataria buscó capitalizar el resultado electoral bonaerense y reabrir la confrontación política con el Presidente en un escenario donde el peronismo emerge fortalecido de cara a los comicios de octubre.

Temas Elecciones 2025 Cristina Fernández de KirchnerJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elecciones en Buenos Aires: votó el 65% del padrón y los partidos aguardan los resultados en sus búnkers

Elecciones en Buenos Aires: votó el 65% del padrón y los partidos aguardan los resultados en sus búnkers

Tras las elecciones en Buenos Aires, el dólar cripto se dispara por arriba de los $1.400

Tras las elecciones en Buenos Aires, el dólar cripto se dispara por arriba de los $1.400

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
3

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
4

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
5

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos
6

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos

Más Noticias
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

El gran baile argentino

El gran baile argentino

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Comentarios