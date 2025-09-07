Cristina Kirchner celebró el triunfo en Buenos Aires y lanzó duras críticas a Milei tras las elecciones legislativas

“¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió la exmandataria. En el mismo texto, también acusó al Gobierno de “señalar y estigmatizar a los discapacitados” mientras “su hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos”.