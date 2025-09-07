Cristina Kirchner celebró el triunfo en Buenos Aires y lanzó duras críticas a Milei tras las elecciones legislativas

Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, donde el peronismo nucleado en Fuerza Patria se impuso con una amplia diferencia sobre La Libertad Avanza, Cristina Fernández de Kirchner salió a expresarse en la red social X con un mensaje cargado de críticas hacia el presidente Javier Milei.
“¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió la exmandataria. En el mismo texto, también acusó al Gobierno de “señalar y estigmatizar a los discapacitados” mientras “su hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos”.
Cristina planteó que la situación económica es asfixiante para gran parte de la población: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy”.
En un tono irónico, la expresidenta cerró su mensaje con “saludos cordiales desde San José 1111”, su domicilio en el barrio de Recoleta. Además, convocó a fortalecer la unidad del espacio: “El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡más que nunca!”.
Por último, cuestionó directamente al rumbo económico del oficialismo: “Milei, dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo. Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”.
Con este mensaje, la ex mandataria buscó capitalizar el resultado electoral bonaerense y reabrir la confrontación política con el Presidente en un escenario donde el peronismo emerge fortalecido de cara a los comicios de octubre.