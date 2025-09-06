El test de la provincia de Buenos Aires, como marco de las miserias de la política

Para hacer más dramática la situación, las anteojeras de la elección consiguieron que todos los políticos por igual se subieran a la disputa, en el Congreso, para herir al oficialismo y entre estos para no mostrar mano blanda, sin sentarse a pensar qué se podía hacer para ir a un término medio que cancelara los abusos, pero que no desprotegiera a los necesitados de esa área tan crítica. Más allá de que la salud de la economía ha mejorado a partir del esfuerzo fiscal, este tipo de situaciones no se puede asimilar a reglas rígidas y por eso, lo que se le exige a la política toda es que alguien haga un recorte en otro lado para que los fondos que se van a dedicar a una situación de emergencia, que involucra casos tan delicados, fluyan.