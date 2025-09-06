Dólar e inflación: los escenarios que prevén los bancos tras las elecciones en provincia de Buenos Aires

Los bancos internacionales y operadores de Wall Street se encuentran expectantes a los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses, que se celebrarán este domingo 7 de septiembre, ya que podrían condicionar las decisiones financieras y fiscales del Gobierno de Javier Milei en los próximos meses.
Los principales bancos, fondos y consultoras proyectan escenarios concretos según el resultado electoral : desde la evolución del dólar y bonos hasta las tasas de interés y la inflación. Tanto un resultado favorable para La Libertad Avanza (LLA) como una derrota ajustada se consideran escenarios optimistas, mientras que una amplia diferencia en contra podría generar una nueva ola de volatilidad.
Las proyecciones de JP Morgan dominaron las conversaciones en la City. Según su último informe, el impacto electoral sobre el dólar y las tasas dependerá del margen entre oficialismo bonaerense, kirchnerismo y la oposición de La Libertad Avanza. El reporte describe tres escenarios: una derrota de LLA por menos de 5 puntos, ya “descontada” por el mercado; un resultado adverso amplio con caída de bonos y presión cambiaria; y un triunfo oficialista del poder central, que podría impulsar los precios de los bonos soberanos.
“El riesgo político, y no un agotamiento del programa macroeconómico actual, resultó la principal fuente de volatilidad local. Superar las elecciones debería colaborar para restablecer la estabilidad”, sostuvo la entidad. Sin embargo, también preocupa la repercusión de la filtración de audios que revelan supuestos casos de corrupción.
Proyecciones
En la misma línea, Morgan Stanley indicó que el apetito internacional por deuda argentina sigue condicionado a las expectativas de reformas y entendimientos políticos post-comicios. Para sus analistas, la legitimidad que obtenga el Gobierno nacional en Buenos Aires impactará directamente en la probabilidad de avanzar con cambios fiscales y monetarios en el último trimestre del año. El banco enfatiza que el resultado bonaerense funcionará como “barómetro de la confianza interna y externa de la administración Milei”.
Capital Economics advirtió que el desenlace de la elección provincial podría derivar en ajustes en la dirección del programa económico, especialmente si afectan las reservas y la disponibilidad de fondos para afrontar vencimientos. La consultora británica subrayó que “la acumulación efectiva de reservas, la estabilización del tipo de cambio real y la inflación mensual resultan esenciales para sostener la confianza del mercado”. Desde Londres, alertaron que una ventaja opositora superior a la esperada podría desatar volatilidad en todos los frentes.
Adcap Grupo Financiero resumió el clima de prudencia entre los fondos locales e internacionales, destacando que la evolución de instrumentos en pesos, la inflación y el dólar libre dependerá del margen electoral y de la reacción oficial ante posibles episodios de iliquidez. Según el informe, la transparencia en las intervenciones y señales claras sobre cómo el Tesoro administra la liquidez son “ingredientes clave” para evitar que el shock electoral derive en mayor volatilidad.
Grit Capital Group destacó que la incertidumbre política amplifica los movimientos en bonos y activos líquidos en la previa de la votación, y que la sensibilidad de los precios ante cualquier resultado distinto al consenso es alta. En este contexto, el comportamiento intradiario del dólar libre y del índice de riesgo país será el primer termómetro tras el escrutinio.
Desde StoneX, el estratega Ramiro Blázquez remarcó: “Los tenedores de bonos están muy atentos al resultado de las elecciones legislativas de este domingo en la Provincia de Buenos Aires. El precio de los bonos ya descontó que LLA pierde por unos 5 puntos, por lo que ese resultado no debería tener impacto. Una derrota superior sería un escenario de mayor caída de los bonos y seguramente presión en el tipo de cambio. Por otro lado, una victoria de LLA sí es un escenario de rally alcista”.
“Cualquier tipo de intervención sobre el dólar el mercado la toma como negativa porque Argentina no tiene una buena posición de reservas. El mercado va a pedir una reformulación de la política después de las elecciones legislativas nacionales de octubre. Primero, una hoja de ruta de que el Banco Central va a acumular reservas y también un tono del oficialismo más proclive a generar acuerdos con la oposición dialoguista para avanzar en reformas pendientes que prometió Milei”, agregó, consignó Infobae.
Por su parte, el CITI indicó que, según una encuesta a clientes y operadores, el 64% esperaba un impacto positivo del resultado bonaerense, mientras que para el 86% la perspectiva dependerá de lo que ocurra entre los comicios en Buenos Aires y las elecciones generales de octubre.
Bank of America mantuvo su recomendación “Overweight” sobre la deuda argentina, aunque advirtió sobre una percepción negativa creciente frente a la combinación de volatilidad de tasas, desaceleración de la actividad y desgaste político. La entidad describió cuatro escenarios post-electorales y estimó que los precios actuales descuentan un avance limitado en reformas. Además, destacó que la disciplina fiscal y la disposición del Gobierno a pagar deuda externa deberían impedir desplomes de bonos incluso ante un escenario adverso. El banco proyectó rendimientos promedio en torno al 10% hacia fin de año, aunque un desenlace electoral que supere la volatilidad ya incorporada provocará nuevos ajustes.