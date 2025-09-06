Dólar e inflación: los escenarios que prevén los bancos tras las elecciones en provincia de Buenos Aires

Desde StoneX, el estratega Ramiro Blázquez remarcó: “Los tenedores de bonos están muy atentos al resultado de las elecciones legislativas de este domingo en la Provincia de Buenos Aires. El precio de los bonos ya descontó que LLA pierde por unos 5 puntos, por lo que ese resultado no debería tener impacto. Una derrota superior sería un escenario de mayor caída de los bonos y seguramente presión en el tipo de cambio. Por otro lado, una victoria de LLA sí es un escenario de rally alcista”.