Cristina Kirchner envió un mensaje a la militancia antes de las elecciones bonaerenses

“Presidente Milei, se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar", dijo la ex presidenta.

Hace 1 Hs

A horas de la veda electoral, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente con un mensaje dirigido a la militancia peronista y a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires. Desde San José 1111, convocó a votar este domingo por Fuerza Patria, con el objetivo de “ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias”.

Críticas a Javier Milei y el clima político previo a los comicios

En su discurso, Cristina Kirchner cuestionó duramente al presidente Javier Milei. En relación a la denuncia del mandatario de que intentaron asesinarlo, respondió:

“Presidente Milei, se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y de algunos compañeros no lo lograron”.

La exmandataria también repudió los cánticos de Milei y sus seguidores durante un acto en Moreno, donde se aludió a Néstor Kirchner con la frase “saquen al pingüino del cajón”. Según Fernández de Kirchner:

“Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser muy cobarde y miserable para disfrutar del dolor ajeno”.

La denuncia por coimas en la Agencia de Discapacidad

Cristina Kirchner hizo referencia a los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien denunció pedidos de coimas desde el entorno cercano al Presidente.

“Lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”, afirmó.

Recordó además que Spagnuolo “era su abogado personal, la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos”, lo que, según Cristina, vuelve insostenible la versión de Milei de que se trataba de una “opereta opositora”.

Un llamado al voto en la provincia de Buenos Aires

En la recta final de la campaña, la expresidenta cerró su mensaje con un llamado a las urnas:

“Este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Ese freno es la boleta de Fuerza Patria”.

