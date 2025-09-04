Cristina Kirchner envió un mensaje a la militancia antes de las elecciones bonaerenses

A horas de la veda electoral, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente con un mensaje dirigido a la militancia peronista y a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires. Desde San José 1111, convocó a votar este domingo por Fuerza Patria, con el objetivo de “ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias”.