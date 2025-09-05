¿Qué pasará con el dólar? Los escenarios que proyecta JP Morgan tras las elecciones bonaerenses

El análisis por sector muestra que en el sector público hubo “una caída de los salarios reales del 14,3% en comparación con noviembre de 2023″, mientras que el sector privado formal descendió un 0,5%, pero los salarios del sector informal “han aumentado un 55%”. En cuanto a las jubilaciones, “en términos reales, se situaron un 35% por encima de los niveles observados en noviembre de 2023 y en línea con los niveles promedio observados en el período 2016-2017″.