¿Qué pasará con el dólar? Los escenarios que proyecta JP Morgan tras las elecciones bonaerenses

Mientras la política debate quién se llevará la victoria el próximo domingo en las elecciones legislativas bonaerenses, el mundo económico y financiero centra su atención en otra pregunta: qué pasará con el dólar al día siguiente y cómo quedará el Gobierno de cara a octubre.
Un informe del banco estadounidense JP Morgan describe la votación bonaerense como una elección “crucial” que puede derivar en dos escenarios con realidades muy diferentes. “El primer escenario, también nuestro escenario base, sería consistente con una ajustada ventaja del kirchnerismo (igual o menor al 5% de los puntos porcentuales), o una victoria de La Libertad Avanza”, sostiene el informe.
Según el banco, un resultado de este tipo en la provincia de Buenos Aires sería compatible con un triunfo del Gobierno en octubre a nivel nacional. Agrega que, bajo este escenario, “con las presiones cambiarias en retroceso, las tasas reales podrían empezar a aflojar incluso antes de las elecciones legislativas de medio término en octubre. El impacto fiscal de tasas reales tan elevadas no resultaría tan perjudicial, y la actividad podría retomar una tendencia positiva en el cuarto trimestre del año".
Por otro lado, el segundo escenario contempla una victoria de Fuerza Patria por más de cinco puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. En este caso, el informe advierte que “el tipo de cambio probablemente subiría hasta el límite de la banda cambiaria”, cuyo valor superior se encuentra en los $1460.
“Salvo una tasa de participación muy baja (igual o inferior al 50%), asignamos una probabilidad baja a este escenario”, comentaron desde JP Morgan.
La participación, clave para los escenarios
El banco estadounidense subraya que la participación ciudadana será un factor determinante. “Siendo la provincia de Buenos Aires un bastión peronista, es probable que una baja tasa de participación juegue en contra del gobierno nacional”, advirtió.
En contraste, la simulación del JP Morgan que contempla una “tasa de participación cercana al 60% y que el Gobierno logra retener al menos el 50% de los votos del PRO en comparación con las elecciones de gobernador de 2023″ arroja una “ventaja del PJ sobre LLA dentro de la diferencia de 5 puntos porcentuales”.
Economía: inflación, salarios y jubilaciones
Más allá del domingo electoral, el informe también analiza cómo llega la economía a las elecciones. “Los datos de alta frecuencia de la última semana de agosto indican que el IPC general se sitúa en un 2% intermensual, a pesar de la alta volatilidad durante el mes y la depreciación media del tipo de cambio del 5%”, señala el documento, descartando grandes efectos inflacionarios por movimientos del dólar.
En cuanto a los salarios, JP Morgan destacó que, comparados con noviembre de 2023, antes de la llegada de Milei a la Presidencia, “aumentaron un 2,6% en términos reales hasta junio”. Sin embargo, alertó sobre una “fuerte divergencia, que podría influir en el momento de la votación”.
El análisis por sector muestra que en el sector público hubo “una caída de los salarios reales del 14,3% en comparación con noviembre de 2023″, mientras que el sector privado formal descendió un 0,5%, pero los salarios del sector informal “han aumentado un 55%”. En cuanto a las jubilaciones, “en términos reales, se situaron un 35% por encima de los niveles observados en noviembre de 2023 y en línea con los niveles promedio observados en el período 2016-2017″.