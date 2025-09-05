Javier Milei concluye su visita a EEUU y emprende el regreso para las elecciones bonaerenses

El presidente Javier Milei finalizó una breve visita a Estados Unidos, donde se reunió con empresarios en Los Ángeles, y ahora se prepara para regresar a Argentina. El domingo se llevarán a cabo elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Fuentes cercanas al presidente no descartaron la posibilidad de que Milei y algunos miembros de su gabinete sigan los resultados iniciales de las elecciones desde el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a las afueras de La Plata.
El vuelo de regreso de Milei está programado para hoy, a las 14 (hora de Argentina). Antes de partir, se reunió con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron, y con el empresario Andy Kleinman.
En Estados Unidos, Milei también se reunió con Michael Milken, del Instituto Milken, en un evento que contó con la presencia de figuras del sector financiero y empresarial, incluyendo a Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins.
El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, acompañó a Milei en estas reuniones, que formaron parte de la estrategia del Gobierno argentino para atraer inversiones y fortalecer los lazos con el sector empresarial estadounidense, especialmente en los ámbitos de energía, finanzas y tecnología.