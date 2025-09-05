Luis Caputo ratificó el rumbo del Gobierno en la previa de las elecciones bonaerenses

En la antesala de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente sobre el rumbo del Gobierno.
“Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país”, escribió el funcionario en su cuenta de X, reafirmando la continuidad del programa económico impulsado por La Libertad Avanza.
Caputo acompañó la publicación con un video en el que se lo escucha expresar: “Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer”.
La intervención del ministro se enmarca en un clima de tensión política y económica, marcado por la incertidumbre electoral y la volatilidad del mercado. Desde el Gobierno ya habían justificado recientemente su accionar en el mercado cambiario, advirtiendo que la inestabilidad podría prolongarse hasta octubre.
Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el paÃs.ð¦ð· https://t.co/8G7RN1Z93w— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 5, 2025