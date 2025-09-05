Secciones
Política

Luis Caputo ratificó el rumbo del Gobierno en la previa de las elecciones bonaerenses

“Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Luis Caputo Luis Caputo
Hace 12 Min

En la antesala de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente sobre el rumbo del Gobierno.

“Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país”, escribió el funcionario en su cuenta de X, reafirmando la continuidad del programa económico impulsado por La Libertad Avanza.

Caputo acompañó la publicación con un video en el que se lo escucha expresar: “Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer”.

La intervención del ministro se enmarca en un clima de tensión política y económica, marcado por la incertidumbre electoral y la volatilidad del mercado. Desde el Gobierno ya habían justificado recientemente su accionar en el mercado cambiario, advirtiendo que la inestabilidad podría prolongarse hasta octubre.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei respaldó a Karina en el cierre de campaña bonaerense de LLA y apuntó contra la oposición

Milei respaldó a Karina en el cierre de campaña bonaerense de LLA y apuntó contra la oposición

Ataque a la caravana de Milei: procesaron al joven acusado de arrojar piedras

Ataque a la caravana de Milei: procesaron al joven acusado de arrojar piedras

El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo cuestionó a Federico Pelli y al Gobierno

El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo cuestionó a Federico Pelli y al Gobierno

Elecciones bonaerenses: Kicillof le advirtió a Milei que lo hace responsable de cualquier hecho de violencia que pueda producirse en Moreno

Elecciones bonaerenses: Kicillof le advirtió a Milei que lo hace "responsable de cualquier hecho de violencia que pueda producirse" en Moreno

El dólar oficial subió en el cierre de la semana y quedó cerca de los $1.400 en el Banco Nación

El dólar oficial subió en el cierre de la semana y quedó cerca de los $1.400 en el Banco Nación

Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
5

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo
6

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Más Noticias
Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Milei, en EEUU: se reunió con líderes del Instituto Milken y ejecutivos del establishment

Milei, en EEUU: se reunió con líderes del Instituto Milken y ejecutivos del establishment

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Acevedo evalúa tomar licencia junto a Jaldo: de qué depende

Acevedo evalúa tomar licencia junto a Jaldo: de qué depende

Comentarios