El caso de los audios: ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

La justicia avanza en la investigación por presuntos sobornos en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La causa, que se inició tras la difusión de unos audios, se centra en los movimientos bancarios y financieros del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y directivos de la droguería Suizo Argentina.
El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de los involucrados para acceder a su información tributaria y financiera.
Esta medida forma parte de una investigación más amplia, que también incluye allanamientos, el secuestro de teléfonos celulares, y la inmovilización de cajas de seguridad de Spagnuolo, así como de Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan.
Los audios que dieron origen a la causa contienen acusaciones sobre un esquema de corrupción, en el que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. En ellos, se sugiere que la droguería Suizo Argentina habría actuado como intermediaria en el pago de coimas.
A pesar de las acusaciones, el gobierno libertario y Javier Milei negaron los hechos y los calificaron como una "operación electoral", consignó el diario "Ámbito".
