El caso de los audios: Maximiliano Pullaro cuestionó al Gobierno y pidió que “aclare las denuncias”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió al Gobierno nacional dar explicaciones sobre los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que apuntan a un presunto caso de corrupción, así como los nuevos audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, presuntamente grabados en la Casa Rosada.
“Es muy duro escuchar los audios de un funcionario del Gobierno hablando de corrupción y no tener una respuesta política clara del Ejecutivo”, advirtió el mandatario santafesino en declaraciones realizadas durante el Santa Fe Business Forum 2025, que se desarrolla en Rosario.
Además, sostuvo que lo que está en juego es la credibilidad de la Casa de Gobierno y, por extensión, la estabilidad institucional del país. “Es muy complejo entender por qué no reaccionan”, señaló. Y si bien recordó que su administración acompañó varias medidas de la Nación, enfatizó que “lo que no puede tolerarse es la corrupción ni la opacidad en casos de esta magnitud”.
Las declaraciones de Pullaro se produjeron tras la decisión judicial que dispuso restricciones a la publicación de audios que comprometen a allegados al Gobierno. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal y pidió allanar a los periodistas que revelaron el escándalo. Paralelamente, Karina Milei consiguió una medida cautelar para impedir la difusión de sus grabaciones.
Para el gobernador, esa medida atenta contra el derecho a la información: “Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística. Mucho menos intentar llevarlo al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen grabaciones de la hermana del presidente. Eso debe aclararse”, afirmó.
Asimismo, expresó su rechazo a cualquier intento de controlar la circulación de información y defendió el rol de la prensa: “Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos”, advirtió.