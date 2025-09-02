Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en Diputados

Tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia para impedir la difusión de más grabaciones. La denuncia incluía la solicitud de allanamiento del canal de streaming Carnaval, así como de los domicilios de varios periodistas y figuras vinculadas a la difusión de los audios. Además, el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido grabados en la Casa de Gobierno.