Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en Diputados

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, manifestaron su preocupación y realizaron denuncias tras la difusión de un nuevo audio atribuido a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia. Según Menem, la grabación habría sido realizada de manera ilegal en las instalaciones de la Cámara de Diputados, y no en la Casa Rosada, como se podría haber supuesto inicialmente.
Menem utilizó sus redes sociales para calificar la difusión del audio como "un intento deliberado de desestabilización", especialmente en el medio de las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, programadas para el domingo. En tanto que Bullrich respaldó estas declaraciones, al denunciar lo que consideró un acto de "espionaje ilegal".
Este incidente se produjo tras la controversia generada por la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se mencionaron presuntas coimas que involucrarían a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
Reuniones en la Cámara de Diputados
Menem explicó que las reuniones con Karina Milei en la Cámara de Diputados son periódicas y tienen como objetivo coordinar la labor parlamentaria y fortalecer el trabajo legislativo de La Libertad Avanza (LLA). Subrayó que la participación de la Secretaria General de la Presidencia busca asegurar que la actividad legislativa esté alineada con la dirección política del gobierno de Javier Milei.
El audio más reciente contiene una frase atribuida a Karina Milei en la que se refiere a Martín Menem como la persona que posee la información clave y a quien se debe seguir.
Tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia para impedir la difusión de más grabaciones. La denuncia incluía la solicitud de allanamiento del canal de streaming Carnaval, así como de los domicilios de varios periodistas y figuras vinculadas a la difusión de los audios. Además, el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido grabados en la Casa de Gobierno.
Patricia Bullrich, por su parte, denunció que el audio más reciente fue grabado en la Cámara de Diputados, "otro poder del Estado democrático violado". Calificó el hecho como una operación planificada con fines de desestabilización y anunció que ampliará la denuncia por "espionaje para-institucional". El Ministerio de Seguridad también presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto delito de "espionaje ilegal" en relación con estas grabaciones.