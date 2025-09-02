Jorge Rial responsabilizó a Bullrich por el Falcon verde que enviaron a su casa

La filtración de los supuestos audios de Karina Milei no pasó desapercibida para el Gobierno, que apuntó directamente contra los periodistas responsables. Entre ellos, Mauro Federico y Jorge Rial fueron algunos de los nombrados y el ex conductor de “Intrusos” denunció, a su vez, que el Gobierno envió un Falcon verde a la puerta de su domicilio para amedrentarlo.
Este lunes, Rial compartió en “Argenzuela” de C5N, una fotografía que tomó desde la ventana de su casa. En la calle, frente al domicilio, un Falcon estacionado con ocupantes que lo observan. “Es meternos miedo, que crean que les tenemos miedo. Miren, muchachos, yo sé qué significa esto”, expresó Rial en vivo y relacionó el vehículo al período de dictadura del país.
“No me van a hacer cag** con eso; yo ya me morí, llegan tarde ya”, desafió el periodista. A su vez, responsabilizó a Patricia Bullrich de la operación de persecución que denunció. “Cualquier cosa que me pase después de este Falco y de cierta llamada que recibí, responsabilizamos directamente a esta señora; si me golpeo la cabeza con el módulo de mi camioneta, la responsabilizo a ella”, soltó Rial.
Jorge Rial vs. el Gobierno de Milei
Las autoridades del ejecutivo nacional acusaron a Jorge Rial de formar parte de una operación de inteligencia para “influir legítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población”. Según la denuncia, el periodista estaría actuando con intenciones de incidir en las próximas elecciones legislativas en contra del oficialismo.
Además de a Rial y Federico, están en la mira del Gobierno el empresario Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi, vinculado al ex director de la SIDE Fernando Pocino. Pero Rial sostuvo que las acusaciones que recibieron representan un ataque a la libertad de prensa y de expresión.
Desde su cuenta de X, el periodista sostuvo que el Gobierno “hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna”.
También se burló de las hipótesis que circularon respecto a la participación de un grupo ruso que busca modificar las elecciones en favor de sus propios intereses. “Putín no sabe quién sos, ¿de verdad pensás que quieren desestabilizar a un gobierno que se desestabiliza solo?”, cuestionó con dureza en el programa de este lunes.