Jorge Rial responsabilizó a Bullrich por el Falcon verde que enviaron a su casa

“No me van a hacer cag** con eso; yo ya me morí, llegan tarde ya”, desafió el periodista. A su vez, responsabilizó a Patricia Bullrich de la operación de persecución que denunció. “Cualquier cosa que me pase después de este Falco y de cierta llamada que recibí, responsabilizamos directamente a esta señora; si me golpeo la cabeza con el módulo de mi camioneta, la responsabilizo a ella”, soltó Rial.