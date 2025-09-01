Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el Gobierno denunció a personas vinculadas a servicios de inteligencia rusos tras la filtración de los audios de Karina Milei en la Casa Rosada. La funcionaria calificó el hecho como una "impresionante maniobra de inteligencia" que busca desestabilizar al país y afectar la economía.
En declaraciones al programa "Pan y Circo" de Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo que la grabación es "algo inédito e increíble" y que pone a Argentina en una "situación de indefensión". Según la ministra, los responsables planean difundir los audios "en pedacitos, como si fuese una serie", como parte de una estrategia mayor para perjudicar al Gobierno.
Bullrich también mencionó que podría haber incidencia de Venezuela en el caso y que ya se implementaron medidas de seguridad estrictas en la Casa Rosada. Entre ellas, destacó que en las reuniones de gabinete ningún funcionario puede ingresar con su teléfono para evitar filtraciones.
La ministra concluyó prometiendo que el Ejecutivo dará una respuesta contundente ante lo que considera un ataque organizado: "La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", afirmó.