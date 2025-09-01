Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

En declaraciones al programa "Pan y Circo" de Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo que la grabación es "algo inédito e increíble" y que pone a Argentina en una "situación de indefensión". Según la ministra, los responsables planean difundir los audios "en pedacitos, como si fuese una serie", como parte de una estrategia mayor para perjudicar al Gobierno.