Secciones
Política

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

La ministra concluyó prometiendo que el Ejecutivo dará una respuesta contundente ante lo que considera un ataque organizado.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich
Hace 1 Hs

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el Gobierno denunció a personas vinculadas a servicios de inteligencia rusos tras la filtración de los audios de Karina Milei en la Casa Rosada. La funcionaria calificó el hecho como una "impresionante maniobra de inteligencia" que busca desestabilizar al país y afectar la economía.

En declaraciones al programa "Pan y Circo" de Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo que la grabación es "algo inédito e increíble" y que pone a Argentina en una "situación de indefensión". Según la ministra, los responsables planean difundir los audios "en pedacitos, como si fuese una serie", como parte de una estrategia mayor para perjudicar al Gobierno.

Bullrich también mencionó que podría haber incidencia de Venezuela en el caso y que ya se implementaron medidas de seguridad estrictas en la Casa Rosada. Entre ellas, destacó que en las reuniones de gabinete ningún funcionario puede ingresar con su teléfono para evitar filtraciones.

La ministra concluyó prometiendo que el Ejecutivo dará una respuesta contundente ante lo que considera un ataque organizado: "La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", afirmó.

Temas Patricia BullrichKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
4

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
5

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
6

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Más Noticias
El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Escándalo de los audios: procesaron al jefe de seguridad de nordelta por obstrucción de la investigación

Escándalo de los audios: procesaron al jefe de seguridad de nordelta por obstrucción de la investigación

Francos: Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre

Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

Comentarios