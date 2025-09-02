Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas

El abogado argumentó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, utiliza la denuncia penal como una herramienta de intimidación para condicionar la libertad de prensa. Además tipificó la conducta de Bullrich como abuso de autoridad, describiéndola como un ejemplo de extralimitación funcional. Alega que la solicitud de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y la pretensión de prohibir la difusión de información periodística son órdenes que contradicen la Constitución Nacional.