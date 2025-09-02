Secciones
Política

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas

La acción legal de Gregorio Dalbón surgió a raíz de la denuncia presentada por Bullrich en nombre del Gobierno por un presunto caso de espionaje ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich
Hace 2 Hs

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, enfrenta una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante los tribunales de Comodoro Py, acusándola de abuso de autoridad. La denuncia se basó en la solicitud de Bullrich de allanar las instalaciones de periodistas y medios de comunicación, medida que Dalbón calificó como un intento de "amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa".

La acción legal de Dalbón surgió a raíz de la denuncia presentada por Bullrich en nombre del Gobierno por un presunto caso de espionaje ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Dalbón argumentó que, dentro de esa denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional, el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Bullrich, solicitó medidas que contravienen la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión. Específicamente, Bullrich solicitó el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.

En la Constitución Nacional

Además, Bullrich propuso una medida cautelar sin precedentes como la "prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal".

Dalbón señaló que esta medida constituye un intento de censura previa, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Nacional, y ha solicitado que la ministra sea citada a declarar. La denuncia subrayó que la acción de Bullrich no solo se dirige a periodistas específicos, sino que busca restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo que representa una forma de censura indirecta y masiva.

El abogado argumentó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, utiliza la denuncia penal como una herramienta de intimidación para condicionar la libertad de prensa. Además tipificó la conducta de Bullrich como abuso de autoridad, describiéndola como un ejemplo de extralimitación funcional. Alega que la solicitud de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y la pretensión de prohibir la difusión de información periodística son órdenes que contradicen la Constitución Nacional.

Temas Buenos AiresPatricia BullrichJavier MileiKarina MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

Lousteau criticó a Bullrich por pedir el allanamiento de periodistas que revelaron el escándalo de las coimas

Lousteau criticó a Bullrich por pedir el allanamiento de periodistas que revelaron el escándalo de las coimas

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

Guillermo Francos calificó de sin precedentes la filtración de audios de Karina Milei

Guillermo Francos calificó de "sin precedentes" la filtración de audios de Karina Milei

Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados durante el cierre de campaña

Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados durante el cierre de campaña

Lo más popular
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
1

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
3

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
4

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
5

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?
6

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

Más Noticias
Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Con 20 años, fundó una micronación en Europa y la gobierna desde el exilio

Con 20 años, "fundó" una micronación en Europa y la "gobierna" desde el exilio

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

Comentarios