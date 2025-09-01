Secciones
Política

Lousteau criticó a Bullrich por pedir el allanamiento de periodistas que revelaron el escándalo de las coimas

“Este intento de censura envía un mensaje claro: autocensura por miedo a represalias", indicó el senador nacional y presidente de la UCR.

Martín Lousteau Martín Lousteau
Hace 1 Hs

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau cuestionó hoy duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por el pedido de allanamiento a los periodistas que divulgaron los audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia”, consideró el presidente del Comité Nacional de la UCR.

A través de un posteo en la red social X, Lousteau habló de un “intento de censura” y acusó a la ministra de “violar el secreto de las fuentes” y “la libertad de prensa”

“Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad”, indicó.


A su entender, “en lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos”.

“Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos. Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades", dijo sobre los pedidos para registrar los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico, y de directivos de medios de comunicación.

"La libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución”, señaló.

Recordó que “en 2014, Bullrich calificó un allanamiento similar como censura”, mientras que “hoy, como ministra de Seguridad, lo ignora”.

“Este intento de censura envía un mensaje claro: autocensura por miedo a represalias. La Corte Suprema ha dejado claro que no se puede prohibir la difusión de información, salvo para proteger la intimidad de menores, como en el caso de una niña, sin restringir toda la información”, concluyó.

Temas Patricia BullrichMartín Lousteau
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Elecciones en Corrientes: cierran los comicios y se esperan los primeros resultados a las 21

Elecciones en Corrientes: cierran los comicios y se esperan los primeros resultados a las 21

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei
2

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
4

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
5

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
6

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Más Noticias
Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Francos: Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre

Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Comentarios