El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Acorralado por la filtración de audios, el Gobierno nacional logró frenar ayer la difusión de material donde escucharía la voz de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A partir de una presentación que lleva la firma de la propia funcionaria, un juez federal en lo civil y comercial ordenó el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a la hermana del Presidente que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”. La avanzada del Gobierno llegó tras el escándalo político que provocaron los audios de Diego Spagnuolo y revelaron una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacitados (Andis).