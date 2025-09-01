Constitucionalistas advierten que fallo que prohíbe publicar audios de Karina Milei vulnera la libertad de expresión

En la misma línea, Cristian Cao, especialista en derecho constitucional, calificó la situación como “preocupante” y subrayó que la prohibición de censura previa está incorporada a la Constitución desde 1853 y a tratados internacionales firmados por Argentina. Cao remarcó que decisiones como esta ponen en riesgo el secreto de la fuente y el estándar de protección de la libertad de expresión reconocido por la Corte Suprema argentina.