Secciones
Política

Constitucionalistas advierten que fallo que prohíbe publicar audios de Karina Milei vulnera la libertad de expresión

Alertaron que la medida constituye una forma de censura previa y vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Constitucionalistas advierten que fallo que prohíbe publicar audios de Karina Milei vulnera la libertad de expresión
Hace 32 Min

El fallo del juez Alejandro Maraniello que impide la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la gobernación, Karina Milei, generó un fuerte rechazo de destacados juristas constitucionalistas, quienes alertaron que la medida constituye una forma de censura previa y vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

La resolución del juez Maraniello será revisada por la Cámara de Apelaciones

La decisión judicial, otorgada tras una presentación del Gobierno nacional, será evaluada por la Cámara de Apelaciones ante denuncias de inconstitucionalidad. Juristas advirtieron que la prohibición afecta el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a recibir información de interés público, especialmente cuando se trata de audios vinculados al desempeño de funcionarios en temas sensibles como la gestión de recursos del Estado.

Constitucionalistas alertan sobre censura previa

El abogado Daniel Sabsay expresó que la medida “viola la libertad de opinión y de libre difusión de ideas”. Según Sabsay, el fallo infringe el Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza el derecho a expresar ideas sin censura previa, y perjudica tanto a los periodistas como al público general.

En la misma línea, Cristian Cao, especialista en derecho constitucional, calificó la situación como “preocupante” y subrayó que la prohibición de censura previa está incorporada a la Constitución desde 1853 y a tratados internacionales firmados por Argentina. Cao remarcó que decisiones como esta ponen en riesgo el secreto de la fuente y el estándar de protección de la libertad de expresión reconocido por la Corte Suprema argentina.

Antecedentes históricos y jurisprudencia relevante

Cao recordó un fallo de 1992 en el que la Corte Suprema se pronunció en contra de una medida de censura previa sobre un programa televisivo. Según el especialista, esto refuerza la idea de que la responsabilidad de los medios debe evaluarse posteriormente, nunca antes de la publicación.

Por su parte, Félix Lonigro, docente y abogado constitucionalista, señaló que “la libertad de expresión es un derecho que no puede reglamentarse sin caer en censura previa” y destacó que, en este caso, los audios de Karina Milei podrían estar vinculados a un presunto hecho de corrupción, un asunto de interés público.

Opinión de otros expertos

El abogado Andrés Gil Domínguez también cuestionó el fallo a través de redes sociales, señalando que “una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone censura previa afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión como derecho colectivo y sostén del sistema democrático”.

Todos los especialistas coincidieron en que cualquier restricción a la difusión de información debe estar justificada por razones extraordinarias y delimitadas, algo que, según ellos, no ocurre con el fallo sobre los audios de Karina Milei.

Temas Karina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina: el Gobierno de Javier Milei obtiene restricción legal para los medios

La Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina: el Gobierno de Javier Milei obtiene restricción legal para los medios

El juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura

El juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura

Periodistas de LN+ y A24 fueron agredidos durante la caravana de La Libertad Avanza en Corrientes

Periodistas de LN+ y A24 fueron agredidos durante la caravana de La Libertad Avanza en Corrientes

Javier Milei presentó a sus candidatos en Junín con críticas al kirchnerismo y elogios a su hermana

Javier Milei presentó a sus candidatos en Junín con críticas al kirchnerismo y elogios a su hermana

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei
2

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
4

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
5

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
6

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Más Noticias
Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Francos: Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre

Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Comentarios