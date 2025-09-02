Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Pablo Toviggino y el vínculo con la AFA

En el escrito, el Ejecutivo señaló al dirigente Pablo Toviggino, integrante de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia. Según la denuncia, Toviggino sería propietario del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios, y fue descrito como “opositor declarado del Gobierno nacional y de las ideas de la Libertad que reivindican el Presidente de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia”.