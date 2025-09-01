El juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei, enfrenta un escenario judicial complejo: acumula nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a trabajadoras de su juzgado.
La notificación de los cargos se concretó la semana pasada y el magistrado tiene un plazo legal de 20 días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau.
La dimensión de las acusaciones llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a pedir desde septiembre de 2024 presencia policial en el juzgado para proteger a los empleados. El gremio celebró haber logrado una consigna permanente en el horario laboral y advirtió que los testimonios han permitido conocer “cada vez más casos”.
Las denuncias contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes relató que fue abordada por el juez a menos de una semana de ingresar a trabajar. Contó que, por temor a perder su empleo, accedió a un encuentro fuera del horario laboral, donde sufrió tocamientos y besos no consentidos, y aseguró haber sido presionada a mantener relaciones sexuales, según publicó Infobae.
Otra trabajadora denunció mensajes en redes sociales, comentarios sobre su vestimenta, maltrato laboral tras rechazar pedidos personales y acercamientos físicos no deseados. La víctima declaró que debió medicarse por depresión y pensamientos suicidas antes de formalizar la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino en la toma de testimonios. La fiscal Mariana Labozzetta consideró que los hechos podrían constituir delitos públicos, lo que derivó en el traspaso del expediente a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.
Proceso disciplinario en marcha
Mientras la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura evalúa las pruebas, se analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción de Maraniello.
Los expedientes permanecen bajo reserva, pero fuentes gremiales remarcaron que varios testimonios dan cuenta de situaciones de vulnerabilidad de las empleadas, que dependían de su trabajo para sostenerse económicamente y continuar sus estudios.
En paralelo, la causa de los audios
El accionar de Maraniello en el caso de los audios de Karina Milei se dio en simultáneo con el avance de estas denuncias en su contra. Tras la difusión de grabaciones atribuidas a la hermana del presidente en la Casa Rosada, el Gobierno presentó una denuncia por “operación de inteligencia no institucional” para desestabilizar al Ejecutivo.
La causa, radicada en el Juzgado Federal N.º 10 de Julián Ercolini, fue acompañada por la orden de Maraniello de frenar inmediatamente la difusión de los audios y evitar nuevas filtraciones que pudieran afectar intereses estatales. El Ejecutivo pidió además allanar las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundió el material, e investigó posibles vínculos con sectores opositores.
Según fuentes oficiales, la filtración se produjo en un “momento estratégico”, en plena campaña legislativa en Buenos Aires y antes de los comicios nacionales, lo que interpretan como parte de una maniobra de desinformación.