El juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura

Las denuncias contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes relató que fue abordada por el juez a menos de una semana de ingresar a trabajar. Contó que, por temor a perder su empleo, accedió a un encuentro fuera del horario laboral, donde sufrió tocamientos y besos no consentidos, y aseguró haber sido presionada a mantener relaciones sexuales, según publicó Infobae.