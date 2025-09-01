Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia al resultado electoral en Corrientes, al argumentar que era esperable dada la fortaleza del oficialismo provincial y la reciente creación de su partido en la provincia. Respecto del camino hacia los comicios nacionales aseguró: "vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre".
Francos se mostró optimista respecto al desempeño del espacio libertario en las elecciones de octubre. Anticipó un resultado "ampliamente superior" al de las primarias.
Criticó al peronismo por actuar como si fueran "dueños" de la provincia. También instó a los medios a investigar causas judiciales pendientes que involucran a figuras políticas.
Los audios de Spagnuolo
El jede de ministros defendió la política de reducción de retenciones al sector agropecuario, con el argumento de que incentivará una mayor siembra y, en última instancia, un aumento en el ingreso de dólares. También destacó el potencial de las exportaciones de energía y minería para fortalecer la economía.
El funcionario minimizó el impacto del escándalo de los audios en la opinión pública y en las elecciones de octubre. Describió el escándalo como una "operación política" orquestada para dañar al Gobierno. "Lo que nosotros vemos es que esto no ha tenido un impacto en el estado de opinión pública que puede hacer cambiar el sentido de las elecciones, que la seguimos viendo con mucha claridad y muy positiva. Nosotros lo que estamos viendo en toda las encuestas de opiniones es que esto no cambia el sentido de las elecciones nacionales del mes de octubre", insistió.