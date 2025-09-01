Secciones
Política

Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

El jefe de Gabinete minimizó el impacto del escándalo Spagnuolo en la opinión pública y en las elecciones de octubre.

Guillermo Francos. Guillermo Francos.
Hace 13 Min

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia al resultado electoral en Corrientes, al argumentar que era esperable dada la fortaleza del oficialismo provincial y la reciente creación de su partido en la provincia. Respecto del camino hacia los comicios nacionales aseguró: "vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre".

Francos se mostró optimista respecto al desempeño del espacio libertario en las elecciones de octubre. Anticipó un resultado "ampliamente superior" al de las primarias.

Criticó al peronismo por actuar como si fueran "dueños" de la provincia. También instó a los medios a investigar causas judiciales pendientes que involucran a figuras políticas.

Los audios de Spagnuolo

El jede de ministros defendió la política de reducción de retenciones al sector agropecuario, con el argumento de que incentivará una mayor siembra y, en última instancia, un aumento en el ingreso de dólares. También destacó el potencial de las exportaciones de energía y minería para fortalecer la economía.

El funcionario minimizó el impacto del escándalo de los audios en la opinión pública y en las elecciones de octubre. Describió el escándalo como una "operación política" orquestada para dañar al Gobierno. "Lo que nosotros vemos es que esto no ha tenido un impacto en el estado de opinión pública que puede hacer cambiar el sentido de las elecciones, que la seguimos viendo con mucha claridad y muy positiva. Nosotros lo que estamos viendo en toda las encuestas de opiniones es que esto no cambia el sentido de las elecciones nacionales del mes de octubre", insistió.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Buenos AiresGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

El caso de los audios: ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

El caso de los audios: ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
4

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
6

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

Más Noticias
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

Comentarios