Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

El funcionario minimizó el impacto del escándalo de los audios en la opinión pública y en las elecciones de octubre. Describió el escándalo como una "operación política" orquestada para dañar al Gobierno. "Lo que nosotros vemos es que esto no ha tenido un impacto en el estado de opinión pública que puede hacer cambiar el sentido de las elecciones, que la seguimos viendo con mucha claridad y muy positiva. Nosotros lo que estamos viendo en toda las encuestas de opiniones es que esto no cambia el sentido de las elecciones nacionales del mes de octubre", insistió.